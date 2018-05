Por contexto internacional, el dólar trepó 23 centavos a $ 25,48

El dólar volvió a apreciarse este martes, en sintonía con el mundo, al tiempo que los problemas políticos en Brasil e Italia conspiraban contra los mercados emergentes y alentaban la aversión al riesgo. En este contexto, el dólar ascendió 23 centavos a $ 25,48 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.

El billete acompañó la evolución del Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa avanzó 13 centavos a $ 24,84 en una jornada en la que ventas de bancos oficiales recortaron el alza sobre el final, teniendo en cuenta que tocó máximos en $ 24,95.

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, puntualizó que "el Banco Nación vendió unos u$s 300 millones para dar liquidez al mercado, en auxilio del BCRA" de manera tal que no sea necesario utilizar los ofrecidos u$s 5.000 millones para mantener el tope de $ 25 que estableció la autoridad monetaria.

Los mínimos de la sesión se anotaron en los $ 24,76 con la primera operación pactada, cinco centavos arriba del final previo. Las órdenes de compra se instalaron desde temprano en el sector donde operan los grandes jugadores provocando una suba de los precios que se detuvo cuando el tipo de cambio tocó máximos en los $ 24,95.

En este nivel comenzó la actuación de los bancos oficiales quienes fueron abasteciendo la demanda insatisfecha con ventas que además fijaron un límite a la corrección de los precios. Los valores, a partir de ese momento, se acomodaron en un rango de fluctuación que respetando los máximos se mantuvieron con algunas variaciones hasta el final, lapso en el que se intensificaron las ventas con una caída de la cotización que la colocó en el nivel del cierre, once centavos por debajo de los máximos de la jornada. El volumen ascendió un 37% a u$s 1216 millones.

"El derrape del resto de las monedas en los mercados internacionales frente al dólar volvió a constituirse en un factor adicional de perturbación que potenció la demanda local en un escenario también influido por las necesidades de cobertura propias de cada fin de mes. Sin embargo y a pesar de ello, los precios en el mercado local todavía no alcanzan a acomodarse en el nivel que exigió a mediados de mayo una enérgica postura del Banco Central para indicar el límite tolerado temporalmente para el tipo de cambio", destacó el analista Gustavo Quintana.

En el mercado de dinero entre bancos, el call-money operó estable 37,50% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 183 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves. Las tasas de Lebac en el mercado secundario se negociaron el plazo de 23 días a 39,85% y la de 176 días al 38% TNA.

En el Rofex, donde se pactaron u$s 2.461 millones, más del 55 % se operó entre mayo y junio, a $ 24,935 y $ 25,61 con una tasa de 69,80% y 35,36 % respectivamente.

En la plaza paralela, en tanto, el blue cerró estable a $ 25,85, aunque durante la rueda tocó su máximo intradiario en los $ 26, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. En tanto, el "contado con liqui" avanzó 19 centavos a $ 24,93.

Por último, las reservas del Banco Central cayeron este martes u$s 1.015 millones hasta los u$s 50.915 millones, tras la cancelación de obligaciones con el Club de París por u$s 459 millones.