Villa Cañás - Escuela Especial N° 2070 "Paulo Freyre"

En el aire de FM Sonic, la Directora Vanina Marchesi, en diálogo con Cristian Antonioni nos cuenta actividades de la Escuela:

"De manera regular en Villa Cañas, se hace entrega del FAE, sabemos que no ocurre lo mismo en otras comunidades. Cada 3 o 4 meses de acuerdo a las necesitades, se evalúan los proyectos presentados en cuanto a refacciones edilicias.

Este año estamos avocados al arreglo del techo de la institucion, ya que teníamos grietas y filtraciones en distintos salones cuyo costo se cubre economicamente en su totalidad con los aportes entregados.

No se entrega la misma cantidad de dinero en todas las instituciones, luego de la evaluacion de los proyectos, de la situacion edilicia, hay escuelas mas nuevas que otras y se distribuyen los fondos, ésto es independiente de la cantidad de alumnos que tenga cada establecimiento, es por las necesidades que tenga cada uno.

Se va planificando para todo el año las necesidades , el proyecto para una próxima etapa es ampliar la vereda de la escuela sobre la calle 38, es el costado del edificio pero muy necesaria la vereda y la reja que continúe a la fachada de la escuela sobre la avda 59. Tambien arreglos internos en los salones como revestimientos que son trabajos menores.

Aparte del FAE y Cooperadora no se reciben aportes en forma automatica, lo que si se hizo a través de nuestra Delegada Regional y Supervisora de la modalidad Educacion Especial fue un pedido formal para construir un salón mas, a raiz del incremento de la matricula, ya está presentada en la Pcia. para que sea puesta a consideracion, aún no se tuvo respuesta, pero es algo que iniciamos y está en trámite.

Concurren alumnos de nuestra ciudad, de Santa Isabel y 1 alumno de Teodelina."