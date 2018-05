Villa Cañas - Ley de emergencia tarifaria - Concejal del Frente Justicialista Mery Criado

En comunicación con Cristian Antonioli en el programa "Es lo que hay", la Concejal expresó su parecer respecto al tema:

El objetivo es comunicar a nuestra población que el aumento desproporcionado de las mismas replica en el 21% de sus ingresos, cuando anteriormente sólo representaba el 6%. La ley no solo retrotrae las tarifas a noviembre de 2017 sino que prevee un aumento razonable y equitativo conforme al coeficiente de incremento salarial para el caso de los trabajadores y al índice de precios mayoristas en el caso de pymes y cooperativas.

Debemos tomar conciencia de que aquello que se destina al pago de los servicios públicos retrae indefectiblemente el consumo afectando nuestras economías locales; si en el análisis incorporamos la reforma previsional de diciembre pasado que afectó a nuestros jubilados y beneficiarios de la AUH, la devaluación de los últimos días, las paritarias a la baja que cerraron en el mejor de los casos en un 18% cuando ya los economistas hablan de una inflación cercana al 30%, el panorama es desolador. Villa Cañás pese a su conformación productiva agropecuaria no es ajena a esta realidad, basta con caminar un poco nomás y escuchar a nuestros conciudadanos para advertirlo. Recordando que somos parte de una provincia cuyo gobierno decidió trasladar el aumento de la distribución de la energía desde la Empresa Estatal, EPE, directamente a los usuarios, decisión que nos afectó de forma inmediata a las localidades como la nuestra donde el servicio se encuentra concesionado a una cooperativa.

Esta compleja realidad es la que fundamenta el voto en contra del aumento de la tarifa del agua potable por parte del Bloque Justicialista, proponiendo dilatar su tratamiento hasta tanto se debatieran estos proyectos en el Congreso. Postura que fue desestimada.

Consideramos que en esta coyuntura el poder político local no debe ser indiferente y que debemos accionar en consecuencia ante una sociedad que lo demanda.

En caso que el Senado apruebe el proyecto, el Presidente hablo en su momento de que iba a haber uso de la posibilidad constitucional de vetarla, en lo personal considera que seria un error, seria desoir a los representantes del pueblo y a la gente .

El grupo economico tendria que tener la suficiente creatividad como para poner tomar los ingresos de los lugares de donde se puedan tomar.

La senadora nacional que conforma el equipo de trabajo, hace un mes presentó en el Senado el proyecto de quita del IVA al usuario final y la reduccion para las PYMES y las Cooperativas de Servicios (las que trasladan la distribucion de la energía).