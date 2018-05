Tinelli no descartó dedicarse a la política: "Uno puede servir al país de muchos lugares"

En una entrevista con Luis Novaresio en A24, Marcelo Tinelli no descartó meterse en política después de las versiones en los últimos días. El conductor de El Trece, a poco de empezar su programa, dijo que "hoy no lo está pensando" pero que "si algún día se da, no lo descarta. Hoy no es el momento", aseguró.

Los rumores sobre una posible candidatura junto a Facundo Manes, los tomó con ironía al decir que la fórmula se va a presentar en su programa de televisión o en "la plaza de Bolívar o de Salto", donde nació el neurocirujano.

A diferencia de las declaraciones anteriores, esta vez o le cierra la puerta a la política: "Siento que uno puede servir al país de muchos lugares, desde el trabajo, el servicio, vocación, desde un lugar honesto y de ayudar realmente a la gente. Hoy no lo estoy pensando así. Pero donde yo sienta que haya una necesidad en el país que yo amo, si algún día se da, no lo descarto. Hoy no es el momento".

"Siempre tengo una mirada para los de abajo. Que no se enojen los empresarios de arriba. Pero Argentina sale dándole a los que menos tienen. Tenemos que arrancar de abajo. La economía tiene tres patas: el consumo, las exportaciones y las inversiones genuinas, no la timba financiera de esto que ha pasado en los últimos años", lanzó tajante.

También asegura que está al tanto de la difícil situación económica que los argentinos estamos pasando, sobre todo por el sobreprecio de los servicios esenciales: "Veo mucha gente preocupada, con las tarifas y con que no le alcanza. Y todos me piden ayuda".

Por último, se refirió a la grieta ideológica de la que admite "cuesta hablar. No me mido, pero es verdad que cuesta, como costaba en los últimos 7 años de la Argentina". Y arremetió contra los que defienden esta diferencia no por convicción, sino por su propio interés: "Tenemos que salir. La grieta le sirve a algunos nomás, que lucran con esa grieta".