Alfonsina Storni y su lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género

Alfonsina Storni es una de las grandes poetas en español y una autora de referencia para el feminismo, tanto por su vida como por su obra. Luchó por los derechos de las mujeres y por la igualdad de género.

En sus obras abordó de forma directa y subversiva para la época temas como la sexualidad femenina, los roles de género y la subordinación al hombre.



Incluso con el rechazo de parte del público, Alfonsina Storni fue la primera mujer que entró a formar parte de la comunidad de escritores de Argentina, asistiendo a sus comidas y encuentros. Se convirtió en una poeta de prestigio gracias a la publicación de su segundo poemario 'El dulce daño', de 1918.

Criticó los estereotipos femeninos de la chica de clase media y le irritaba que la mujer sólo esté preocupada por su apariencia, según Tania Diz, doctora en Ciencias sociales (Conicet).

Ser madre soltera le hizo enfrentarse a una sociedad llena de prejuicios hacia las mujeres, muchos de ellos de las propias mujeres, que rechazaban sus versos por "inmorales".

Siempre, feminista: "Cuando se dice feminismo, para aquellas almas, se encarama por sobre la palabra una cara con dientes ásperos y voz chillona. Sin embargo, hoy, no hay una sola mujer que no sea feminista, podrá no querer participar en la lucha política, sin embargo desde el momento que piensa y discute en voz alta las ventajas y los errores del feminismo es ya una feminista, pues el feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer".