La Selección juega en la Bombonera y Angelici abrió el paraguas: "El campo de juego no está de la mejor manera"

Decenas de miles de fanáticos se acercarán a la Bombonera para vivir el duelo amistoso entre la Selección argentina y Haití, en el marco de lo que será la despedida de la Albiceleste antes de viajar a Barcelona para continuar la preparación para el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, el presidente de Boca, ya anticipó que los jugadores no se encontrarán con un campo de juego a la altura. "No está de la mejor manera", advirtió.

Por lo que pudo verse en la práctica del lunes, Jorge Sampaoli pondrá desde el arranque a los mejores jugadores que tiene disponible. Entre estos, obviamente aparece Lionel Messi.



La principal preocupación del cuerpo técnico no pasa tanto por el resultado, más allá de que todos esperan un rendimiento que alimente un poco la ilusión, sino por finalizar esta etapa sin nuevos lesionados para encarar la recta final con la mayor cantidad de futbolistas disponibles.

Por eso, no deben haber caído demasiadas simpáticas las palabras del presidente de Boca a horas del partido. "El campo de juego no está de la mejor manera porque estuvo un mes y algunos días lloviendo y, cada vez que fuimos a resembrar, las semillas no terminaban germinando", explicó Daniel Angelici en diálogo con la prensa. "No va a estar como a nosotros nos hubiese gustado, pero se va a poder jugar", aclaró el dirigente.





Cabe recordar que el día domingo el conjunto nacional se entrenó en el Tomás Ducó y hubo muchas críticas en relación al mal estado de la cancha: el césped estaba desparejo y hasta se podían notar arreglos con arena, realizados a último momento para tapar pozos.



El partido entre Argentina y Haití comenzará a las 20. La posible alineación de Argentina es: Caballero; Ansaldi, Otamendi, Fazio, Tagliafico; Mascherano, Lo Celso; Lanzini, Messi, Di María; Higuaín.