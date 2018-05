Denuncian nuevos despidos en Radio del Plata

Durante el fin de semana, trabajadores de Radio del Plata denunciaron nuevos despidos en la empresa, y se agudizó el conflicto gremial de la emisora que ya lleva dos años en crisis. Según trascendió en las redes sociales, fueron alrededor de 30 los empleados que recibieron un llamado para anunciarles que quedaban sin trabajo. "Es increíble que me avisen por teléfono a esta hora que me despidieron de Radio Del Plata cuando aún no llegó el telegrama. Mañana será mi última salida al aire con el estado del #transito", escribió en su cuenta de Twitter la locutora Valeria Durán. También Marcela Ojeda contó que había recibido la misma llamada. Pronto se hicieron eco todos sus compañeros, se organizó un paro desde las 10 de hoy.

La suspensión de tareas se estableció en los diferentes turnos, en principio, por 24 horas, "con la intención de que reincorporen a los despedidos", dijeron los trabajadores. "No se sabe qué criterio usaron, echaron gente que es valiosa para algunos puestos, llegaron a rajar productores de todo un programa", agregó una fuente.



Los trabajadores emitieron el siguiente comunicado al respecto:



"Los trabajadores de Radio del Plata informamos que en el día de hoy la empresa anunció una lista de 30 empleados despedidos a quienes no se les permite el ingreso. A pesar de esto, los telegramas correspondientes aún no han llegado por lo que la decisión es ilegal. Hay que recordar que el sueldo ya fue reducido a la mitad, además de una deuda salarial de más de tres meses y la falta total de aportes previsionales, gremiales y de obra social. Siempre dimos muestra de colaboración, tolerancia y comprensión, pero la empresa ahora responde de esta manera. Esperamos que las autoridades y el ministerio de Trabajo reviertan esta situación de manera urgente. A nuestros oyentes, les agradecemos la comprensión".

Según pudo saber este medio, el programa de Daniel Tognetti, que ocupa la segunda mañana de la radio, quedó con un solo productor. La situación se repite en otros programas.



Ante la repercusión que tuvo en los medios el anuncio de los despidos y la medida de fuerza de los empleados, Del Plata emitió un comunicado: "Las autoridades de Radiodifusora del Plata S.A., informan que la actual situación económica y financiera de Radio del Plata ha sido expuesta en la solicitud de Procedimiento Preventivo de Crisis en agosto de 2017 ante el ministerio de Trabajo. Se sabe y es de público conocimiento la crisis que desde hace algunos años está atravesando el sector, de la cual Radio del Plata S. A. no es ajena. Ante esta situación la empresa ha debido iniciar un proceso de reestructuración con el objetivo de preservar la fuente de trabajo y mantener el servicio informativo a nuestra audiencia".

Hay que recordar que la coyuntura económica de Del Plata se agravó cuando la emisora, propiedad de Sebastián Ferreyra, dejó de pagar aportes a sus trabajadores y también dejó de cumplir con los tiempos habituales para pagar los sueldos. Por este motivo, a partir del 2017, conductores como Gustavo Sylvestre, Darío Villaruel y Marcelo Zlotogwiazda dejaron la radio y migraron hacia Radio 10.





