Renunció el Presidente de Paraguay, Horacio Cartes

Estuvo al frente de la nación vecina desde agosto de 2013.

El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, presentó su renuncia al Ejecutivo mediante una nota enviada al Congreso Nacional, con el objeto de poder jurar como senador, cargo para el que fue electo en los comicios del 22 de abril último, según confirmó el propio mandatario en su cuenta de Twitter.

En los mismos comicios resultó ganador de las elecciones presidenciales el candidato del Partido Colorado Mario Abdo Benítez y su compañero de formula Hugo Velázquez para la Presidencia y Vicepresidencia de la República.

Cartes renunció a su cargo para jurar como senador el 1 de julio sin caer en la duplicidad de funciones ya que su mandato finaliza el 15 de agosto.

"Presento mi renuncia al cargo de Presidente de la República del Paraguay. Para continuar sirviendo al país desde el Senado de la Nación, cumpliendo con la voluntad popular depositada en las urnas. ¡Dios bendiga al Paraguay!", escribió en la red social.

"He adoptado esta determinación para dar cumplimiento a la decisión democrática del pueblo expresada en las urnas", comunicó y siguió: "Agradezco al Honorable Congreso Nacional por el acompañamiento a las gestiones durante mi ejercicio de la Presidencia de la República".

"Saludo a Vuestra Honorabilidad con mi mayor consideración y agradezco la atención correspondiente a la presente nota", concluyó.

El objetivo de Cartes es asumir su banca de legislador activo tras recibir el respaldo de la Corte Suprema de Justicia para poder postularse, pese a que la Constitución reserva para los ex presidentes plazas vitalicias con voz pero sin voto.

Si el Senado no da quórum no existen los votos necesarios para aceptar la renuncia de Cartes, su situación jurídica se tornará incierta, ya que no podrá jurar el 1 de julio y deberá terminar su mandato el 15 de agosto.

La renuncia tiene que ser aceptada por una mayoría de las dos cámaras legislativas, lo que genera incertidumbre ya que no se sabe si en el Senado contará con los 23 votos necesarios de entre los 45 miembros de esa cámara.

En Diputados se necesitan 41 votos de los 80 miembros. Fernando Lugo, titular de la Cámara alta, debe convocar ahora a una sesión bicameral extraordinaria la que, según medios locales, podría ser el miércoles.

Fuente: 28 de mayo de 2018 (crónica)