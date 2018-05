Otro ex ministro sale a pegarle al Gobierno: ahora, por las retenciones

Sobre el posible freno a la baja de las retenciones a la soja, el ex titular de Agroindustria, Ricardo Buryaile, aseguró que "el Gobierno necesita plata" y que esa es "la caja más fácil que tiene"

El ex ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile aseguró que el posible freno a la baja de las retenciones a la soja obedece a que "el Gobierno necesita plata" y que esa es "la caja más fácil que tiene".

En declaraciones a Radio 10, el ex funcionario aseguró que "el Gobierno necesita plata y la caja más fácil son las retenciones", en un momento en que el sector agropecuario atraviesa un difícil momento por la sequía y las inundaciones.

Para el ex funcionario, el posible freno de la baja de las retenciones "tiene que ver con la necesidad de reducir un importante déficit" fiscal, en un contexto en que "es muy difícil bajar sustancialmente los egresos, ya que cerca del 60% es gasto social".



"El productor de soja, aparte de pagar Ganancias, Ingresos Brutos, Bienes Personales, impuesto a los débitos bancarios, ABL y todo lo que pagamos todos los ciudadanos, paga un 27,5% de retenciones", sostuvo.

Y además, la medida ocurriría cuando la sequía y las inundaciones hicieron que "muchos productores perdieran plata cuando cosecharon este año”, mientras que “el Estado 'se llevó la de él' y gane o pierda (el productor) la tiene que pagar".

También recordó el impacto positivo que tuvo eliminar las retenciones al trigo: "Veníamos de la peor siembra en 100 años. En ese momento se habían cosechado 9 millones de toneladas y hoy tenés 20 millones".



Sin embargo, pese a las críticas, dijo estar "seguro de que el Presidente no está de acuerdo con este tipo de impuestos y lo ha dicho él, públicamente”.

Las versiones de que el Gobierno volvería a grabar las exportaciones de trigo y maíz y suspendería la reducción del impuesto a la soja comenzaron a circular en estos días, pero el jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que eso "no está en agenda".



Por otra parte, ante los dichos de la diputada Elisa Carrió llamando "al campo" a que "empiece a liquidar (la soja) para que ingresen divisas", sostuvo que es "un concepto equivocado" igualar al productor con el exportador.

"El productor agropecuario no es el que liquida las divisas, sino el que vende 30 toneladas de soja al exportador, que le paga en pesos, y es quien debe liquidar las divisas", afirmó.

Algunos de los ex funcionarios que habían criticado antes al Gobierno, por otras cuestiones, habían sido el ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y el ex titular del Banco Nación, Carlos Melconian.