Piden el urgente traslado de la Alcaidía de Melincué

La Alcaidía de Melincué estuvo siempre en medio del debate sobre si debe trasladarse del centro urbano de esa localidad, y reflejos de la opinión pública ya se expresaron en contra de su ubicación. En el predio están detenidos cerca de cien presos que viven en condiciones deplorables y hacinados. Una encuesta realizada tiempo atrás en el pueblo arrojó un resultado claro al respecto: los vecinos consultados querían que se traslade a un lugar alejado de Melincué.Con esos resultados en la mano, el senador provincial por el departamento General López, Lisandro Enrico, mantuvo una reunión con el ministro de Obras Públicas de la provincia, Pedro Morini, y entre los temas conversados, solicitó avanzar con la construcción de un nuevo penal, a los fines de reemplazar la vieja Alcaldía de Melincué y constituir un lugar donde se pueda desarrollar un adecuado tratamiento de las personas prohibidas de la libertad.

Resocialización



Enrico explicó que "los presos no pueden estar en lugares donde no trabajen, donde no estudien. Tienen que tener acceso a una contención psicológica y espiritual, porque esa es la única manera de que puedan resocializarse".

"Si esto no sucede, las cárceles se convierten en escuelas para perfeccionar el delito, con altas probabilidades de que aquellas personas vuelvan a delinquir cuando reciban la libertad. Por eso vengo trabajando y luchando para que se construya un nuevo penal como centro de detención en la provincia de Santa Fe", manifestó el senador.

"Quienes delinquen deben estar presos, pero tiene que ser en un marco de seguridad y resociabilización, no en lo que es hoy Melincué, un edificio de ocho décadas en condiciones deplorables, totalmente inseguro para los internos y la propia comunidad", sostuvo el legislador radical.

La nueva Alcaidía

Cabe recordar que el gobierno de Santa Fe ya adquirió un predio, de aproximadamente 10 hectáreas, donde se construirá la nueva Alcaidía en la localidad de Melincué, tras un proyecto impulsado por Enrico. El lote se ubica en zona rural, a tres mil metros hacia el norte del pueblo. Resultó seleccionado luego del concurso de ofrecimiento de tierras.

La obra generará alrededor más de 100 nuevos puestos de trabajo para toda la región. Se especificó que aproximadamente 100 personas prestarán servicios para optimizar el funcionamiento de la Alcaidía. Entre ellos, 80 agentes penitenciarios, personal con otro tipo de formación laboral que permitirá tener policías en las calles abocados a tareas de prevención y no como custodios de presos.

Entre otras características de la nueva Alcaidía, se supo que tendrá un centro de salud propio, contará con el trabajo del Servicio Penitenciario, habrá un correcto tratamiento de líquidos cloacales, se realizará el refuerzo de la potencia energética de la localidad para no desabastecer a ningún lugar, y no se va a producir afectación del paisaje.

Las nuevas instalaciones ofrecerán cuatro pabellones de 40 celdas cada uno, lo que permitirá albergar a 160 detenidos. Desde la planificación se han predeterminado sectores específicos como estacionamiento, accesos, parada de ómnibus y el centro de salud. Este complejo se planifica que contará con dos sectores diferenciados denominados "intramuros" y "extramuros".

Además, durante su proceso de planificación, hubo pedidos especiales por parte del senador Enrico para que su construcción no altere el desarrollo regional en materia de turismo que tiene Melincué, como también, que no existan emanaciones ni complicaciones de tránsito.