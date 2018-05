Se jugó este domingo la última fecha de la primera fase del Basquet Regional

Centenario 77 - Independiente 66

Argentino 63 - Atl. Elortondo 79

Dep. Atenas 68 - Club Ciudad 71

Peñarol 53 - Firmat FBC 55

Olimpia BBC 67 - Sportsman 81

Equipos. J. G. P. Pts.

Argentino 18 15 3 33

Atl.Elortondo 18 14 4 32

Firmat FBC 18 13 5 31

Sportsman 18 13 5 31

Peñarol 18 10 8 28

Centenario 18 9 9 27

Independiente 18 7 11 25

Club Ciudad 18 6 12 24

Olimpia BBC 18 2 16 20

Dep. Atenas 18 1 17 19

#PRÓXIMA #FECHA - 4tos de final:

Argentino vs. Club Ciudad

Atlético Elortondo vs. Independiente

Firmat FBC vs. Centenario

Sportsman vs. Peñarol

Fotos: Jorge Toscano - Natalia Amaya - Ali Zozula.