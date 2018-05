Solá se sumó a la carrera presidencial y alienta una alianza con CFK adentro

El diputado nacional del Frente Renovador (FR) Felipe Solá reconoció ayer que tiene la aspiración de ser candidato presidencial el año próximo para enfrentar a Cambiemos y, en ese sentido, alentó la unidad "en un solo sector" con el espacio que lidera la senadora y ex mandataria Cristina Kirchner.

"Me gustaría ser candidato a presidente, pero soy realista", señaló Solá, dejando un interrogante sobre su postulación.

Acerca de una eventual candidatura a gobernador bonaerense, Solá recordó que ya se desempeñó en esa función entre 2003 y 2007 y evaluó que "las segundas partes nunca fueron buenas".

"A gobernador ya fui. Hay una sola vida y hay que saber que las segundas partes nunca fueron buenas. Ya está, hay otra gente que puede ser gobernador", afirmó el legislador, que pese a no ocultar sus diferencias con el massismo continúa representando al Frente Renovador en el Congreso.

Respecto de Cristina, el dirigente le subió el pulgar a la idea de un construir un marco electoral de unidad con la ex presidenta adentro.

"¿Cómo vamos a conseguir la unidad dónde millones de argentinos que votaron no estén? Además, donde la mayoría son peronistas. Hay que registrar también que donde están los votos, son los votos de los humildes. Creo que tiene que ser un solo sector y eso se va entendiendo de a poco", analizó.

A la ex mandataria la definió como "una política argentina que retiene muchos votos después de doce años", como "una persona que han golpeado muchísimo" y como "una incógnita" de cara a su futuro político.

Para Solá, "no será tan difícil ganar" las elecciones presidenciales en 2019 como "gobernar bien", ya que —a su entender— la administración de Cambiemos "va a dejar una pesada herencia" que complicará la gestión de quién suceda a Mauricio Macri en la Casa Rosada.

"Por supuesto que hay 2019. Si conseguimos llegar con una gran oposición unificada, será la prueba más difícil por la situación económica del país. Estos sí dejarán una herencia pesada por la situación de la economía y de las personas, de la clase media, de los trabajadores y el costo de vida y de los alimento. Este gobierno nos llevó a eso y muestra que no sabe. Hicieron el desastre del endeudamiento y no saben manejar esa situación", consideró.

Sin embargo, Solá aseveró que "se puede salir" de esa situación y, en ese sentido, llamó a "creer en la Argentina, en sus trabajadores, en la energía".

En tanto, el ex mandatario bonaerense desmintió que exista el llamado "club del helicóptero" que denuncia el oficialismo, en referencia a un conjunto de dirigentes opositores con ánimo destituyente.

"La verdad es que no existe, lo que sí existe es una forma de atacar para defenderse. Los más fanáticos del gobierno, los trolls y todo eso, apelan a mentir. Es el gobierno más mentiroso de los últimos años. En la calle me dicen «¿cuándo sacan a Macri?» y les respondo «¡pará, pará!» y me pongo a discutir", aclaró.