Pidieron la renuncia de un gerente del INCAA, pero se niega a dejar su cargo

Un escándalo sacudió al INCAA en las últimas horas. Después de recibir una denuncia por los $6,5 millones en gastos irregulares, el titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Ralph Haiek, comunicó la renuncia de dos de sus gerentes.



Sin embargo, Bernardo Bergeret, gerente de Relaciones Internacionales desde hace 13 años, se atrincheró y se niega a abandonar su puesto.Según le dijo a Clarín, “en ningún momento” presentó su renuncia.

A su vez, Bergeret habló de una “manipulación mediática” por parte de la actual conducción: “Nada de eso es cierto. Ya vamos viendo quién miente en este tema ahora. Tengo 76 años y 50 en la industria del cine, así que no me merezco esta situación, porque no hice nada irregular”.

Haiek le envió un correo a Bergeret, planteándole que sacarán “un comunicado oficial detallando los sucesos. Y que como corresponde, te pusiste inmediatamente a disposición y aceptamos tu renuncia al cargo. Espero que esto ayude a aclarar que no somos nosotros quienes para dictaminar tu culpabilidad, ni se te echó; pero si sos el Responsable Directo de la maniobra no podés seguir siendo el gerente de internacional”.