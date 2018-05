El papá del chico que murió en el Monumental aportó datos que cambian la historia

Julián Barrionuevo falleció el último 15 de mayo de una forma tan trágica como inexplicable. El joven hincha de River de 19 años apareció muerto a cinco metros de la puerto del Instituto River Plate, luego del partido ante San Lorenzo en el Monumental.

“Cuando llegué a la 51, me hicieron sentar y a los pocos minutos apareció el subcomisario. De manera seca, cruda y contundente me dijo: ‘Le tengo que dar una mala noticia. Su hijo está fallecido’. No lo podía creer. Me quería morir”, contó Ramón Barrionuevo sobre aquella noche en la que el Millonario cerró su participación en la Superliga.

El padre Julián no encuentra explicaciones y junta fuerzas para superar un dolor que será eterno. Sin embargo, no entiende como su hijo “se pudo haber quedado dormido tanto tiempo”.

Junto a sus familiares reconstruyeron los capítulos de aquella noche y sospechan de la versión oficial. Entre algunos datos desconocidos, Ramón asegura que su hijo “estaba en la platea Belgrano Alta junto con dos de los chicos con los que fue a la cancha”.

“Mientras se jugaba el segundo tiempo, Julián se descompensó y empezó a vomitar, según me contaron sus amigos. El estaba dos o tres escalones arriba de donde estaban ellos. Hasta que, de repente, se dieron vuelta y no lo vieron más”, recuerda Barrionuevo.

Los amigos de Julián salieron a buscarlo, aunque sin suerte. Lo esperaron hasta el final del partido, pero no hubo caso y supusieron que se habría subido a uno de los micros. No obstante, tampoco estaba allí y volvieron a la cancha solo para encontrarse con la respuesta de que el Monumental ya estaba vacío.

“Si hubieran hecho el rastrillaje como corresponde, lo hubieran encontrado a mi hijo”, lamenta Ramón, que reconoció que llegó a hablar “cuatro minutos” con su hijo e intentó calmarlo ya que lo escuchó “agitado y atemorizado”.

“Nadie del club me llamó. Y el otro día, en el partido contra Flamengo, no fueron capaces ni de hacer un minuto de silencio por mi hijo. Ni salir con un luto. Nada… Me dio mucha bronca”, dijo con resignación.

