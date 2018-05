Poli: "La defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara y apasionada"

El presidente Mauricio Macri asistió este viernes junto a su esposa Juliana Awada, su gabinete completo y otros funcionarios nacionales a la Catedral Metropolitana para participar del tradicional Tedéum del 25 de Mayo y escuchar allí la homilía del arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, quien abogó por "la defensa del inocente que no ha nacido" en medio del debate por el aborto que moviliza a la sociedad argentina.

"El primer deber de un Estado es cuidar la vida de sus habitantes, especialmente de los más pobres y débiles. La defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara, firme y apasionada, porque allí esta en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada. Que vivan los dos. Para Dios no hay excluidos", dijo el religioso al recordar que eso predica “el magisterio del papa Francisco”.

Más frases de Mario Poli en su homilía:

• "La indiferencia y el egoísmo de los ricos frente a los pobres no pasan inadvertidos frente a los ojos de Dios".

• "El primer deber del Estado es cuidar a los pobres y a los débiles".

• "Si hoy celebramos un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo es porque Dios padre acompañó el camino. Nuestra nación siempre tiene destino. Siempre habrá futuro para la Argentina si confiamos en él y levantamos la barrera de la desconfianza entre nosotros. De lo que debemos desconfiar es de los logros instantáneos".

• "Los cambios sociales y culturales se dan en procesos que demandan tiempos que nos trascienden y se extienden más allá de los períodos de un gobierno y debemos desconfiar de los logros instantáneos".

• "Si comenzamos hoy, dentro de 10, 15 o 20 años se verán los frutos; el tiempo no lo podemos someter pero sí continuar unidos por el bien común, y el deber del Estado es cuidar la vida".





El jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue el encargado de tomar contacto con la prensa terminada la celebración y, consultado sobre el mensaje de la Iglesia respecto del aborto, acotó: "Hay mucho en juego en términos de sensibilidades y perspectivas y en las próximas semanas ojalá se siga manteniendo el clima de diálogo y encontremos puntos en común".

La jornada comenzó temprano

El jefe de Estado concurrió al Tedeum por tercera vez desde que asumió su mandato.Otros que estuvieron presentes fueron la vicepresidenta Gabriela Michetti; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.

La agenda oficial de la jornada que recuerda la Revolución de Mayo comenzó a las 9 en la Casa de Gobierno, donde Macri, acompañado por miembros de su gabinete y otros funcionarios nacionales, compartieron un chocolate en el Salón de los Bustos. El mandatario se trasladó a pie hacia la Catedral Metropolitana para participar de la celebración del tradicional Tedeum





Finalizada la ceremonia, el mandatario se trasladó a la Residencia de Olivos, donde compartirá un almuerzo con integrantes del gabinete nacional y otros invitados, según se informó.