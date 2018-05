Se jugó una nueva fecha de la Liga Venadense de Fútbol

Solo vio acción la máxima división, las dos Zonas de la "B" juegan el fin de semana. A continuación un resumen completo de lo acontecido.

Primera División "A"

Resultados (11ma. Fecha)

Náutico 1 - Juv. Pueyrredón 1 (en juego)

U. y Cultura 2 - Gral. Belgrano 2

Studebaker 2 - Racing 1

Belgrano FBC 0 - Rivadavia 0

J. Newbery VT 2 - Ben Hur 2

Teodelina FBC 2 - Hughes FBC 1

Juv. Unida 2 - Sportsman 0

Atl. Elortondo vs. Peñarol (Viernes 15:30hs.)

Posiciones

Rivadavia 23

Teodelina FBC 23

U. y Cultura 20

Atl. Elortondo 18

Gral. Belgrano 17

Sportsman 17

Studebaker 17

Belgrano FBC 15

Racing 15

J. Newbery VT 15

Peñarol 13

Ben Hur 13

Juv. Unida 13

Hughes FBC 9

*Juv. Pueyrredón 7

*Náutico 3

(*En juego)

Próxima Fecha (12da. Domingo 27)

Juv. Unida vs. U. y Cultura

Ben Hur vs. Atl.Elortondo

Juv. Pueyrredón vs. Studebaker

Racing Club vs. Gral. Belgrano

Sportsman vs. Teodelina FBC (Este encuentro se juega el día Miércoles 06/06 a las 19,00 y 21,00 Hs.)

Hughes FBC - J. Newbery (VT) (Este encuentro se juega el día Miércoles 30/05 a las 19,00 y 21,00 Hs.)

Peñarol vs. Belgrano FBC (Este encuentro se juega el día Martes 29/05 a las 19,00 y 21,00 Hs.).

Rivadavia vs. Náutico (Este encuentro se juega el día Miércoles 30/05 a las 19,00 y 21,00 Hs.)



