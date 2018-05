Mariana y los concesionarios no llegaron a un acuerdo

Este miércoles, Mariana Rossi Vassalli y los concesionarios que actualmente tienen las acciones y control de Vassalli Fabril, se reunieron en una mediación para lograr llegar a un acuerdo sobre el manejo de la empresa. La audiencia se concretó en los Tribunales provinciales de Rosario.

Como es de público conocimiento, la nieta de don Roque reclama la revocación del contrato de transferencia de acciones que se celebró en 2016 y por el cual un grupo de concesionarios oriundos de las provincias de Córdoba y Buenos Aires tomó el control de la tradicional industria firmatense.

Luego de no arribar a ningún acuerdo, trascendió que las partes retomarán la negociación el viernes 1º de junio próximo.

El viernes pasado, en una entrevista cedida a los medios de comunicación tras reunirse con los trabajadores que marcharon hacia el concesionario de su propiedad, Mariana Rossi Vassalli, explicó: “hoy las acciones las tienen los concesionarios y yo estoy pidiendo que me las devuelvan. Les pedí que den un paso al costado sin llegar a la justicia y hasta ahora solo he recibido una respuesta a la carta documento” contó y amplió: “me tengo que sentar con los tres para llegar a un acuerdo. Pido la devolución de las acciones para poder seguir porque yo no puedo hacerme cargo de la empresa porque no tengo espalda. En este momento, financieramente no puedo hacerme cargo pero quiero destrabar para lograr una solución viable”.

“Pido la revocación del contrato de transferencia de acciones” porque “no veo otra manera” indicó y opinó: “la gestión de ellos no llegó a buen puerto son muy cerrados y para ellos lo que hacían está bien. Puede ser discutible, no es que yo haga todo bien pero tengo experiencia al lado de mi abuelo”.

Sobre cuál fue el momento en que decidió intervenir para lograr recuperar la empresa que fundó su abuelo hace más de 60 años, Mariana expresó: “tomé la decisión cuando ya se tomó la fábrica y la gente necesitaba que yo de la cara y yo no la puedo dar de otra manera más que por medio de mi abogado pidiendo de vuelta las acciones”.

“Entiendo el momento dificilísimo que están pasando los trabajadores. No se puede jugar con el hambre y la necesidad de la gente” culminó.