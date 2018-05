El campo alzó su voz y el Gobierno posterga cambios en las retenciones.

Cuando el campo ya había alzado la voz contra el Presidente y parecía que la relación estaba a punto de resquebrajarse, en el Gobierno buscaron poner paños fríos y transmitir tranquilidad al sector. Así, tras la reunión que esta tarde mantuvieron los ministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria), fuentes oficiales indicaron a Clarín que al menos por el momento "va a seguir el mismo plan" de rebaja progresiva de las retenciones a la soja.



Fue horas después de que el propio Dujovne se refiriera al tema e indicara que "todas las opciones están sobre la mesa", al ser consultado por la medida.



"Va a seguir todo como está", indicaron fuentes de Hacienda -ratificadas desde Agroindustria-, luego de la reunión que, pasado el mediodía, mantuvieron Dujovne y Etchevehere.



Este último llegó al Palacio de Hacienda con los números que justificaban su postura, que ya había expresado en la reunión de Gabinete económico del martes. Allí, como había contado Clarín, el ex titular de la Sociedad Rural se había alarmado ante la propuesta que Dujovne había puesto sobre la mesa, entre otras medidas que creía viables para reducir el déficit fiscal.



Hoy, el planteo de Etchevehere se sustentó, en parte, con datos que en enero publicó la Bolsa de Comercio de Rosario, que estimó que, por la rebaja de las retenciones, el Estado dejaría de recaudar unos US$ 1.039 millones durante 2018, pero que se vería compensada por un incremento en la recaudación de impuestos. “Se estarían pagando cerca de US$ 373 millones adicionales (principalmente Ganancias) y el mayor gasto que realizarían en la economía nacional generarían otros US$ 723 millones en tributos nacionales, provinciales y municipales”, sostuvo un estudio elaborado por la entidad.



Además, Etchevehere expuso las pérdidas que sufrió el sector por la sequía y las inundaciones.



Una de las razones que argumentaban en el Gobierno para impulsar la medida era que, a partir el incremento del dólar un 25 por ciento en los últimos días, se "garantizó mejores márgenes” para el campo y los exportadores.



Pero, al parecer, el cálculo convenció a Dujovne, ya que desde su entorno confirmaron a este diario que el ministro decidió desestimar esa propuesta. No obstante, funcionarios no descartaron que más adelante puedan darse cambios dado que la medida seguirá siendo debatida dentro de la mesa chica del Gobierno.



En efecto, más allá de la postura oficial de Hacienda, otras fuentes oficiales insistieron en que se analizará en el G-7, el grupo de siete dirigentes que asesora a Macri.



A pesar de la gestión que hizo, cerca de Etchevehere evitaron hablar de ganadores o perdedores. "Tanto Nicolás como el ministro trabajan juntos para encontrar soluciones para el país", afirmaron. Igual, en el Gobierno no pasó desapercibido como el ex dirigente rural pujó fuerte para que se escuchara el reclamo del campo, que llegó a hablar de "traición".



Por lo pronto, en lo que respecta a Dujovne, la gestión de Etchevehere rindió sus frutos. Es que por la mañana, al ser consultado en la conferencia de prensa que brindó en forma posterior a la reunión de Gabinete ampliado, el flamante "súper ministro" había dejado la puerta abierta.



"No tengo ningún anuncio para hacer. Nosotros expresamos a partir de los últimos cambios en el contexto internacional, la decisión de acelerar la convergencia hacia el equilibrio fiscal y en ese contexto todas las opciones están sobre la mesa", expuso.



En relación a las críticas que desde el campo ya comenzó a recibir el Gobierno, Dujovne consideró "lógico que el sector privado especule con lo que vamos a hacer", pero insistió: "Nosotros no hemos hecho ningún anuncio oficial ni lo vamos a hacer hasta que decidamos cuáles van a ser las medidas que vamos a adoptar en el camino que vamos a llevar hacia un déficit fiscal más bajo que el que tenemos planeado en los próximos años".



Las retenciones a la soja hoy se ubican en 27,5%, ya que desde enero de este año comenzó una baja progresiva de medio punto por mes. Hasta diciembre de 2017, se ubicaban en 30%, luego de que Macri decidiera bajarla en 5 puntos cuando asumió en 2015.



De mantenerse esta idea, la reducción continuará de forma progresiva hasta llevarlas a fin de 2019 a un 18%.



Por su parte, Frigerio, quien también expuso en el auditorio, antes que el jefe de Gabinete y el Presidente; se refirió a la caída en la imagen del Gobierno."No necesitamos las encuestas para saber que muchos argentinos tienen incertidumbre y temores. Muchos se preguntan si este esfuerzo valió la pena. Nosotros, más allá de las encuestas, lo recibimos de la calle, de nuestro contacto permanente con la sociedad. Y nuestra responsabilidad es enorme: tenemos que estar a la altura de las expectativas de que el cambio es posible. Vamos a tomar todas las medidas para lograr transformar a la Argentina haciendo todos los cambios que tenemos que hacer. No nos enamoramos de los instrumentos, sino de los objetivos", dijo.



Sobre la cumbre en el CCK, de la que participaron ministros, secretarios, subsecretarios y directores generales, así como legisladores nacionales, precisó: "Hablamos sobre lo que pasó en las últimas semanas, de recordar de dónde veníamos, los logros que se consiguieron en estos dos años y medio de gestión y los desafíos que tenemos por delante con un mundo más volátil y con la posibilidad de recibir shocks externos negativos, sobre todo para países vulnerables como la Argentina en términos de la dependencia del financiamiento externo a partir del desequilibrio de nuestras cuentas públicas", detalló.



Y amplió: "También fue un mensaje de la convicción respecto al camino que hemos emprendido hace dos años y medio, de que no hay otro camino posible, que todos los caminos alternativos en el pasado los transitamos y nos llevaron a un lugar de fracaso y frustración. La necesidad a partir de estos sucesos y también de las correcciones en los instrumentos y en la forma de tomar decisiones en nuestro gobierno, seguir por este rumbo con la misma convicción".



En tanto, Dujovne detalló cuál es el rol tiene ahora como coordinador del gabinete económico.



"Yo voy a coordinar a los ministros que más tienen injerencia en el área económica para que haya una unidad conceptual, monolítica y coordinada para que funcione de la manera más aceitada posible. Coordino todo lo que tenga que ver con la toma de decisiones de esos ministerios", detalló el titular del Palacio de Hacienda.

