Fabian Carrizo : Integrante de la sub-comisión de automovilismo

Se corrió la primer fecha en Villa Cañás y luego de la jornada el piloto cañaseño e integrante del grupo de trabajo del circuito "verde" hizo un balance de la jornada tuerca :

"Hubo una buen cantidad de autos pese a las jornadas de trabajo y estar las personas ocupadas que no han podido terminar (trabajos de campo). Quedamos conformes tanto con los pilotos como con el público, la verdad muy positivo.

Nosotros desde el 22 de abril que habíamos publicado lo de la primer carrera hasta la fecha, estuvimos siempre tratando de mantener el circuito y dándole algunos retoques, el circuito está nuevo, tenía mucha humedad en algunos lugares el piso, pero no complicó nada, era normal y lo teníamos claro que eso iba a pasar.

La próxima carrera (segunda) la tenemos programada para el 17 de junio. quizás un fin de semana más o uno menos por el tema del fútbol local y también del mundial que arranca la fecha por ese tiempo tratando de coordinar la fecha también con eso habiendo muy buenas espectativas donde hay gente que está terminando autos que ya están terminados para la próxima fecha y a parte de eso vamos a tratar de hacer una con pilotos invitados para dos categorías por lo menos para el Renault 1400 y el TC 4000.

La temática del piloto invitado es poner uno que correrá la misma carrera que el titular, una clasificación, una serie y una final. Los puntos son para el titular del auto con puntos normales y la mitad del puntaje para el invitado que le suma al titular.

En lo personal tengo un auto bárbaro que anda muy bien, en la clasificación tenía primer puesto, salí segundo en la serie y en la final venía segundo con posibilidad de quedar en la punta, se me salió el tronbón del escape y me rompió una cubierta trasera y eso me hizo abandonar.

Quiero agradecer a todo el público en general que se arrima y nos apoya y a todos los pilotos locales y de afuera que aportan incansablemente para el zonal."