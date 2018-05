Javier Delgado | Delegado Regional de Amsafe

Una de las causas por las cuales se va al paro, es el cierre de Institutos de Formacion Docente en varios provincias otra la situación económica en varias provincias es alarmante, luego de lo pasado la semana pasada con el dólar. El gobierno nacional aparte de cerrar paritarias le había pedido a los gobernadores que los aumentos a los docentes no fuera más del 15 %. El gobierno sigue en su tesitura de no reabrir paritarias ni escuchar a los docentes.

En la provincia se ha escuchado al gobernador que la clausula gatillo se deberia activar, los docentes no cobramos todavia el aumento y ya se tendria que activar la clausula gatillo.

El 2,9 fue la inflacion de abril y es de 1,5 el promedio de enero hasta ahora, tenemos en lo que hace a la curva paritaria docente la posibilidad que la clausula gatillo se abriera en el primer semestre y tambien en el segundo, en cuanto la inflacion superara lo pactado en cada uno de los 6 meses. En nuestro acuerdo paritario la cláusula es cada 6 meses, si el porcentaje de los primeros 6 meses superan el 9% se activaria, así también en la segunda parte si supera lo acumulado el 18,5.

El miercoles no hay clases en ningun establecimiento publico, creemos que el acatamiento va a haber muy alto; el modo como se resolvio el paro no es la metodologia como acostumbra AMSAFE, que convoca a la votacion en cada escuela de todos los docentes de la provincia, este paro lo resuelve un grupo de dirigentes de CTERA, esto no quita que el punto del reclamo sea justo.