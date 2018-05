Fuerte accidente frontal en Ruta 33

El siniestro se produjo a la altura del bajo que se encuentra sobre Ruta 33, entre Pujato y Zavalla. Un perro habría sido el causante del accidente. Los ocupantes de ambos rodados son oriundos de la localidad de Chabás. La ruta permaneció cortada durante dos horas.

El accidente se registró esta mañana, minutos después de las 8:00 de la mañana, entre un automóvil Chevrolet Corsa y una pick up Ford F100, cuyos conductores de ambos rodados son oriundos de la localidad de Chabás. Los vehículos viajaban en sentidos opuestos y a consecuencia de un perro que se cruzó por delante del automóvil, este realizó una maniobra en la cual finalizó impactando contra el utilitario.

El Corsa circulaba con sentido hacia Rosario, mientras que por la mano contraria lo hacía la pick up que llevaba enganchado un acoplado cargado con verduras. Según el relato del conductor de la F100, al automóvil se le habría cruzado un perro y en una aparente maniobra por esquivarlo habría perdido el control impactando contra el guardrail, haciendo luego un trompo que lo llevó a chocar contra la camioneta que circulaba por el carril opuesto.

El conductor del Corsa fue rescatado por personal del Samco de Pujato y derivado al Hospital San Carlos de Casilda, donde según informó el Jefe de Bomberos Voluntarios de Pujato, Rodolfo Lambertucci, estaría fuera de peligro. Mientras quien circulaba en la pick up resultó ileso.

La ruta permaneció totalmente cortada por un lapso de dos horas, mientras Bomberos de Pujato conjuntamente con una dotación que llegó desde Zavalla trabajaron en las tareas posteriores al rescate de los accidentados. La Policía realizó todas las medidas correspondientes a las pericias del accidente y luego la ruta fue liberada alrededor de las 10:00 de la mañana.

Fuente - Foto: Día 7