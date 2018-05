Christine Lagarde defendió la negociación del FMI con la Argentina: "Cualquier programa que propongamos tendrá en cuenta a los pobres"

Desde que el presidente Mauricio Macri anunció que el Gobierno le pediría al Fondo Monetario Internacional (FMI) una línea de crédito "preventiva", en medio de la fuerte escalada del dólar y la volatilidad de los mercados, se generó una gran incertidumbre sobre el tipo de préstamo, el monto y las condiciones que el organismo podría imponer, sobre todo si esos requisitos incluían un ajuste. Sin embargo, la titular del organismo, Christine Lagarde, aclaró que es consciente de la "mala imagen" que tiene el organismo en el país y en una entrevista exclusiva en Periodismo para todos explicó cuál será el foco de las negociaciones.

"Sé que en el pasado la Argentina tuvo experiencias muy penosas y que la crisis que vivieron hace 15 años atrás provocó que muchas personas sufrieran", expresó la directora en diálogo con Jorge Lanata. "Pero hoy el país está en otra situación y el Fondo es una institución diferente, que no solo mira el balance económico sino que tiene en cuenta la seguridad social", aseveró.

Con respecto a los dos viajes que realizó la comitiva económica de Macri a Washington, Lagarde sostuvo que fueron "buenas discusiones", pero que todavía no empezaron a negociar. Ese, explicó, será el próximo paso. "El foco principal será preservar a la sociedad argentina y que haya empleo. Cualquier programa que proponga el FMI tendrá en cuenta a las personas por debajo del nivel de pobreza", remarcó en la entrevista.



Tras el último encuentro "informal" con los representantes del Gobierno, el Fondo indicó que se tratará de un crédito stand by de alto acceso "excepcional". El organismo recalcó que los objetivos serán establecer una trayectoria clara hacia un crecimiento fuerte, sostenido e inclusivo. A su vez, le permitirá a la Argentina restablecer la confianza de los mercados y encauzar la deuda pública.

Todavía ninguna de las dos partes dieron mayores detalles del préstamo. Pero según confirmaron dos expertos a TN.com.ar, este tipo de acuerdo le permite al país acceder a una cantidad mayor a la que le correspondería por su cuota con el FMI. Es decir, que en el caso de la Argentina, el Ejecutivo podría pedir hasta 40.000 millones de dólares.

Sin embargo, este monto no estaría disponible de manera inmediata. Según remarcaron desde el Gobierno, es un respaldo económico y lo utilizarían en caso de ser necesario. De ser así, el país contaría con un anticipo y luego podría acceder a desembolsos periódicos, siempre sujetos al cumplimiento de las cláusulas acordadas.



Hasta el momento, el organismo insistió en que no definirá el "cómo", sino que el foco estará puesto en la meta. Si la Argentina se compromete a reducir el déficit de manera menos gradual -tal como reiteraron los funcionarios en estos últimos días- ese será el foco de los controles que realicen los técnicos del Fondo para habilitar los desembolsos.



En su última conferencia de prensa, Macri sostuvo que el Gobierno no discutirá sobre políticas públicas con el FMI. "Cómo bajamos el déficit es un tema nuestro. Este es el camino y no nos tiene que incomodar. El Fondo es una institución seria", subrayó. En este contexto, el Presidente insistió en que es una "negociación pública" sobre valores estructurales y que "no hay agendas ocultas".

Tras su declaraciones, el vocero del FMI, Gerry Rice, volvió a respaldar la determinación del mandatario y aseguró que el organismo está para "apoyar a la Argentina" y fortalecer aun más la economía. En diálogo con los periodistas, enfatizó que la propia Lagarde instó para lograr un acuerdo lo más rápido posible.

Lagarde y el rol de la mujer en el mercado laboral

En su primer encuentro con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en Washington, Lagarde no tardó en cuestionar la conformación del equipo económico. "Están cortos de mujeres", disparó mientras saludaba a todos los funcionarios hombres frente a las cámaras.

Y su reclamo no fue casual. La primera titular mujer del FMI tiene una extensa trayectoria en romper "el techo de cristal": fue la primera mujer en dirigir el gigantesco despacho de abogados Baker & McKenzie de Chicago y la primera ministra de Economía y Finanzas de Francia.

En diálogo con PPT, Lagarde confesó que le costó mucho llegar a la dirección del Fondo, pero que fue muy alentada por todos los países miembros. "Quiero apoyar a todas las mujeres del mundo que no tienen acceso a los mercados laborales", sostuvo mano a mano con Lanata.