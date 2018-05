Las elecciones en Venezuela fueron un desierto: votó menos del 30% del padrón

19:30 Cerró la votación y calculan que la participación se ubicó por debajo de 30%



El Frente Amplio Venezuela Libre se expresó tras no acudir a los comicios e indicó que, según sus cálculos, la participación se ubicó en menos del 30%. El diputado de la Asamblea Nacional Juan Andrés Mejía señaló que este porcentaje muestra que los ciudadanos se manifestaron a pesar de que el gobierno intentó hacer que votaran.

"Hoy hemos visto materializarse las denuncias que hemos venido manifestando desde hace semanas. Siendo más que evidente lo que ocurrirá en un par de hora, el régimen igualmente recurrió al chantaje", dijo Mejía.



La elecciones terminaban oficialmente a las 18, pero algunos colegios donde había votantes seguían activos en varios lugares del país, según imágenes del canal oficial VTV. Por su parte, Maduro había anticipado a media tarde que los centros electorales continuarían atendiendo a las personas que estuvieran haciendo después de que finalizara el horario oficial. Sin embargo, el propio Presidente también, les había pedido a los venezolanos que se acercaran a votar, debido al bajo nivel de concurrencia a las urnas.

19:00 Estados Unidos tildó de "fraudulentas" las elecciones

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, acusó de "fraudulentas" a las elecciones de este domingo en Venezuela, en las que busca la reelección el actual presidente Nicolás Maduro, y aseguró que "no cambian nada" y que es "el pueblo venezolano" quien debe dirigir el país.

El jefe de la diplomacia estadounidense también llamó de nuevo al gobierno venezolano a liberar a Josh Holt, un ciudadano estadounidense detenido desde de 2016 en el país caribeño. Poco después, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, se sumó a las denuncias de su gobierno y fue aún más tajante en su oposición a Nicolás Maduro. "Es hora de que Maduro se vaya", tuiteó hoy la misión estadounidense ante la ONU, dirigida por Haley.

18:00 Una votación en paz pero con baja concurrencia

Lejos de las escenas de violencia que vivió Venezuela en el pasado, las elecciones de este domingo estuvieron envueltas en la polémica pero no generaron enfrentamientos en las calles.

En la capital, Caracas, se podían ver reflejadas en las calles y los centros de votación todas las posiciones políticas, incluso el boicot opositor que despobló algunas zonas.

"Vine a votar porque quiero que ese señor se vaya de ahí. No podemos seguir así. Necesitamos algo distinto", explicó a la agencia de noticias DPA María Justo, una venezolana de 65 años del Petare, uno de los barrios marginales más grandes de Sudamérica.

No muy lejos, Bernardino González, un funcionario de la empresa de aguas públicas Hidrocapital, de 45 años, explicó que él también decidió votar porque "no hacerlo no es la solución". No quiso decir a quién había apoyado en la urna.

El apoyo del boicot convocado por la principal coalición opositora, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) también dijo presente en la capital. En el municipio caraqueño de Chacao, una localidad que siempre fue un bastión de la oposición, el llamado al boicot se tradujo en centros electorales casi vacíos.

"Yo no voto porque no confío en el CNE (Consejo Nacional Electoral). Habrá fraude", sentenció Janet Borges, una venezolana de 47 años. "Si pudiera, votaría por Leopoldo López, por supuesto", agregó la mujer, en referencia a uno de los máximos referentes políticos de la MUD, quien se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario.

15:45 El pedido de Maduro

Cuando faltan tres horas para que cierren los centros de votación, el presidente Nicolás Maduro invitó, desde el palacio de gobierno, a los venezolanos a votar e instó a los miembros del oficialismo a facilitar el transporte a sus seguidores para lograr un "remate de participación histórico".

De acuerdo con el diputado José Manuel Olivares, "las cifras del 12 % de participación demuestran que no hay nadie en los centros, que no hay ningún tipo de participación".

Maduro le restó importancia a las denuncias de irregularidades en el proceso que han hecho los candidatos independientes, y dijo que son "pequeños eventos" que no afectan la voluntad de los votantes.

Al ser consultado sobre un pronunciamiento del subsecretario de Estado norteamericano John Sullivan, quien reiteró que el gobierno de Donald Trump no reconocerá los resultados, el gobernante atribuyó la declaración a una "desesperación" de Washington ante el desarrollo de los comicios y dijo que hay una "agresión permanente del gobierno del Ku Klux Klan de los Estados Unidos" hacia Venezuela.

13.30 Voto y denuncia

El expastor evangélico Javier Bertucci y el candidato a la Presidencia de Venezuela Henri Falcón, segundo favorito en los sondeos de opinión, denunciaron más de 350 violaciones a la norma electoral por parte del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV).

Falcón, exgobernador de Lara, se dirigió a los medios para exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) que corrija inmediatamente la violaciones del comando del presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro.



"La situación es generalizada con la instalación de los puntos rojos, como mecanismo de presión, como elementos de chantaje político, social, a un sector de la población a quien se pretende una vez más comprar su dignidad, con esto de presentar una carné", reclamó Falcón. Con esto se refiere a la estructura del PSUV y los partidos aliados al oficialismo para registrar a los votantes a través de la plataforma "carné de la patria", un sistema del Gobierno venezolano con una megadata de los votantes, sus necesidades, su ubicación, y los beneficios que recibe del Estado.

En tanto, Bertucci destacó: "Hemos recibido más de 380 denuncias, donde los puntos rojos están casi al lado de los centros de votaciones a nivel nacional", dijo el candidato presidencial desde el estado Carabobo (norte).



10.15 Fervor por el número

El ministro de Comunicación e Información y jefe del comando oficialista, Jorge Rodríguez, indicó que ya dos millones y medio de venezolanos votaron, y aseguró a la prensa que "tenemos una excelente afluencia en la mayoría de los centros del país".

"A esta hora más de dos millones y medio de personas ya han sufragado en los más de 14.000 centros de votación, esos son reportes que el comando de la patria Simón Bolívar ha recibido de todo el país", dijo a periodistas al referirse a los reportes que ha recibido el comando chavista.

Señaló que este número de votantes, "la excelente afluencia en la gran mayoría de los centros de votación del país", refleja que ya la jornada electoral da señales de "victoria de la democracia, de la paz, de la concordia, de la convivencia".

9.50 Poca concurrencia

Con escasa asistencia de votantes a los centros electorales arrancaron los comicios presidenciales en Venezuela. Algunos votantes atribuyeron la poca concurrencia al desánimo que hay entre los venezolanos por la crisis que golpe el país sudamericano.

Durante la jornada los medios reportaron la instalación de toldos del oficialismo para control de votantes muy cerca de algunos centros electorales de la capital, a pesar de que las autoridades lo prohibieron.



Claudio Fermín, jefe de campaña del comando del candidato independiente Henri Falcón, rechazó la situación y dijo a la prensa que era "completamente irregular" que frente algunos centros de votación el oficialismo instaló "puntos rojos" para escanear los llamados "carnet de la patria" de los electores.



8.09 Francisco y un rezo que llegó a Venezuela

El papa Francisco rezó el domingo para que la "amada Venezuela", el pueblo venezolano y sus gobernantes elijan sabiamente "el camino de la paz y la unidad" en este domingo de elecciones.

Al dirigirse a los fieles en la Plaza de San Pedro, el pontífice oró también por los reclusos que murieron el fin de semana en una prisión de Venezuela. Grupos de derechos humanos dicen que 11 personas fallecieron en un motín. La revuelta comenzó luego de que presos tomaran a guardias de rehenes y le quitaran el arma a uno.



7.00 Maduro lanzó un discurso a la oposición: "A mí me indigna mucho cuando dicen que en Venezuela hay una dictadura"

El presidente Nicolás Maduro emitió su voto en Caracas poco después de que fuegos artificiales y el sonido del himno militar por altavoces despertaran a los venezolanos a las 5 de la mañana.

El mandatario declaró que los venezolanos darán un ejemplo de democracia al mundo y restó importancia a las sugerencias de que estaba llevando al país por un camino autoritario.



"A mí me indigna mucho cuando dicen que en Venezuela hay una dictadura", dijo después de votar y agregó que insistirá en "el diálogo por la paz". Se espera que Maduro gane un segundo mandato de seis años, a pesar de una crisis cada vez más profunda en Venezuela.