Un hijo de Di Doménico denunció que el diseñador habría sido asesinado

Si bien el demandante no apuntó contra ningún sospechoso, insistió en que a su padre lo habrían matado y solicitó que se realice la autopsia correspondiente

La Justicia investiga la muerte del diseñador Carlos Di Doménico, luego de que uno de sus hijos radicara una denuncia policial por sospechar que su padre habría sido asesinado.



Di Doménico, de 65 años, falleció el miércoles pasado en un sanatorio privado de Rosario y de acuerdo a lo que se informó padecía leucemia desde hacía dos meses. Sin embargo, fuentes policiales revelaron a NA que uno de sus hijos no cree que el reconocido diseñador haya muerto como consecuencia de esa enfermedad.



Según precisaron voceros judiciales a Noticias Argentinas, Stéfano Di Doménico, quien vive en Capital Federal, apenas enterado de la muerte de su padre se presentó en la comisaría 53era. de la Policía de la Ciudad, ubicada en el barrio porteño de Palermo para radicar una denuncia y pedir que se investigue el deceso. Si bien el hijo del diseñador no apuntó contra ningún sospechoso, insistió en que a su padre lo habrían matado y solicitó que se realice la autopsia correspondiente.



El denunciante ratificó su declaración ante la Fiscalía Criminal y Correccional número 55, a cargo de Enrique de Guzmán, al tiempo que se dispuso el pedido de la historia clínica del reconocido modisto, quien vistió a estrellas nacionales como Mirtha Legrand, Susana Giménez, Teté Coustarot, Marcela Tinayre y Graciela Borges, entre otras. Asimismo, se notificó de la denuncia realizada por Stéfano Di Doménico a su hija, como así también a otros familiares y a su pareja de 60 años, con quien había contraído matrimonio en julio de 2015, en .



El personal policial de la Ciudad notificó a las autoridades del cementerio de la Chacarita que no cremaran el cuerpo. Asimismo, el Juzgado Criminal y Correccional número 58, a cargo de María Rita Acosta, Secretaría número 65 de Sandra Rey, emitió tres órdenes de presentación. La primera fue a Fundaleu, donde se hizo un tratamiento contra la leucemia que padecía, para requerir las constancias de atención médica.



La segunda fue al Cementerio de la Chacarita para que proceda a la entrega del cuerpo. Y la tercera, al Cuerpo Médico Forense, a fin de que realice la autopsia una vez vencido el plazo en que las partes pueden designar su correspondiente perito. Los dos primeros pedidos ya se realizaron y ahora solo falta que las partes presenten su perito y se haga la autopsia para determinar si Di Doménico falleció como consecuencia de un grave estado de salud originado por la leucemia que lo afectaba o si fue asesinado como sospecha uno de sus hijos.