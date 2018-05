Qué es la nueva televisión abierta que anunció Macri

Pasaron 52 años para que Buenos Aires asistiera a la incorporación a la grilla nacional de un nuevo canal de televisión abierta. Es el caso de Net TV, la apuesta de Perfil para consolidar su estrategia multiplataforma que marcara un hito con la inauguración del centro multimedial de Barracas, en 2015, en el que interactúan la planta impresora, las redacciones de los distintos medios y, próximamente, los estudios de televisión y radio.

La iniciativa contempla la inversión de 30 millones de dólares en una primera etapa y 20 millones más en otra posterior. Y es posible gracias a la digitalización del espectro que marcará para 2019 el principio del denominado “apagón analógico”. Esta etapa, común en otros países que ya han digitalizado completamente sus transmisiones, llegará al área metropolitana de Buenos Aires probablemente en 2020. Net TV se podrá ver a partir de agosto al lado de los restantes canales de televisión abierta: Telefe, El Trece, América TV, Canal 9 y la Televisión Pública.

A este lanzamiento se sumará en septiembre Radio Perfil FM (de noticias) y una segunda señal televisiva el próximo año. Todos estos proyectos fueron presentados esta semana al presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada por Jorge Fontevecchia y Juan Cordón, presidente y director de Operaciones, respectivamente, de Perfil Network; y Gustavo González, presidente de Editorial Perfil. A la misma también asistieron el ministro de Modernización, Andrés Ibarra; el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco; y el vocero presidencial, Iván Pavlovsky.

El Presidente felicitó por el proyecto, al que recibió como “una gran noticia”. Fue el propio Macri quien desde su cuenta oficial de Twitter se encargó de difundir la reunión, celebrando que después de medio siglo apareciera un nuevo canal de televisión abierta en la Argentina.

Apuesta.

El esfuerzo periodístico y empresarial, además de la inversión comprometida ya señalada, es significativo en una coyuntura de incertidumbre. Sin embargo, la televisión tradicional conserva un atractivo especial por su capacidad de comunicar un lanzamiento o dar una información comercial a un universo considerable de personas al mismo tiempo. La vitalidad del negocio se refleja, por ejemplo, en los 350 millones de dólares que Viacom pagó a finales de 2016 por Telefe.

En los Estados Unidos se calcula que, en una proyección a cinco años, la televisión seguirá concentrando más de un tercio de la torta publicitaria total. En la Argentina la publicidad está en niveles muy inferiores a otros países (por ejemplo, es la mitad que en Chile, con menor PBI y población), por lo que se supone que tiene mucho terreno para recuperar.

ASI SE VEN, ASI VENDEN PUBLICIDAD.

En el Gran Buenos Aires la mayoría ve televisión por un cableoperador. Aun en 2024 la televisión seguirá siendo el medio off line de mayor recaudación publicitaria. Finalmente, el proyecto de Net TV incluye un desafío especial. Aprender a desaprender, a formatear los procesos y los saberes que hicieron de Perfil un referente periodístico, tanto en sus plataformas gráficas como en la web. La televisión exige otra vinculación con la audiencia para contar lo mismo. Y como Jorge Fontevecchia admitió esta semana en una entrevista con Nelson Castro, reconociendo ser nuevo en esa industria, “buscamos la colaboración de la mayor productora de contenidos televisivos del país (por Kuarzo, de Martín Kweller) y nosotros nos colocamos en un rol de aprendices”. Martín Kweller, el creativo Con el paso al teatro del último gran director artístico de la televisión abierta, Gustavo Yankelevich, los dos productores con mayor cantidad de horas de televisión son Adrián Suar y Martín Kweller. Martín Kweller, CEO de Kuarzo y a cargo de los programas de Net. Suar desde El Trece y Kweller desde Estudio Mayor en 1990, que luego fue Endemol Argentina entre 2000 y 2016, después Kuarzo Endemol Argentina y ahora Kuarzo Entertainment Argentina de la que Martín Kweller es accionista mayoritario, presidente y CEO y cuenta entre sus socios a Guido Kaczka. Kuarzo produce casi más horas diarias de televisión que cualquier canal de televisión abierta: tres horas en Telefe con Corta por Lozano, “Pampita online” más PH, otras tres horas en El Trece con Nosotros a la mañana y La tribuna de Guido, más en América TV Involucrados y Polémica en el bar, y en canal 9 El show del problema y Mejor de noche.

La lista de programas exitosos de Kweller es extensísima, e incluye desde Gran Hermano hasta el regreso de Mitha Legrand a la ficción con La dueña. Kuarzo producirá los programas de Net TV y el propio Kweller tendrá a su cargo la responsabilidad de los contenidos del nuevo canal, garantizando experiencia y olfato cien por ciento de televisión abierta.

Claves para entender la televisión que viene -

Por qué ahora es posible un nuevo canal de televisión abierta después de 52 años. La histórica televisión abierta, broadcasting, tiene la limitación de solo 13 posiciones, y como Buenos Aires está a menos de cien kilómetros de Uruguay, para que no se interfirieran mutuamente los canales de un lado y otro del Río de la Plata los números de los canales argentinos eran impares, 7, 9, 11, 13, y en Uruguay pares: 8, 10, 12, limitando la cantidad de canales abiertos o de aire que pudiera existir.

En los años 90 se encontró la forma de transmitir televisión abierta digital en lugar de analógica con mayor definición y, además, al ser sus ondas más lineales pueden transmitir sin que se interfieran hasta cuatro canales en el mismo espacio que antes se podía transmitir solo uno.

Desde hace más de una década en todo el mundo se viene produciendo “apagón analógico”, cuando todos los canales de televisión abierta o de aire dejen de transmitir de forma analógica y pasen a transmitir como televisión digital. Primero en Estados Unidos y Europa entre 2008 y 2012, en Oceanía entre 2013 y 2015, en China en 2016 y en Rusia en 2018. En México fue entre 2013 y 2015, en Sudamérica comenzó en 2016 con parte de Brasil, y en general todos los países de la región tienen previsto comenzar los apagones de televisión analógica entre 2019 y 2021.

En Argentina, como en todos los países, la televisión digital comenzó a ser transmitida varios años antes del apagón analógico y convivieron ambos sistemas durante el período de transición. A partir de la televisión digital abierta ahora es posible que pueda lanzarse un nuevo canal de televisión abierta después de 52 años porque el último fue el que hoy es América TV en 1966, y entre 1960 y 1961 surgieron Canal 9, El Trece y lo que hoy es Telefe. -

Qué diferencia hay entre un canal y una señal.

El espacio de las ondas en el aire es limitado mientras que por un cable de fibra óptica se pueden transmitir cien veces más señales, por eso hay muchas señales de cable y pocos canales de aire y cada uno de ellos tiene una licencia del Estado con adjudicación firmada por el presidente de turno. Las señales, sean de noticias como de películas, infantiles, de deportes, de auto, de agro, etc., al no ser licencias no están obligadas a los requisitos del ente regulador de telecomunicaciones, por ejemplo tener cierta cantidad de programación de ficción o de producción nacional o de productoras independientes, pero las señales de cable al mismo tiempo están limitadas en la cantidad de publicidad por hora: pueden emitir hasta 6 minutos de publicidad por hora y los canales de aire hasta 12 minutos, lo que guarda relación con la exigencia a estos últimos de tener una programación generalista y variada mucho más costosa que la de una sola temática. -

Qué es el “must carry” y la obligación de cableoperadores de ubicar en su grilla los canales juntos.

Como más del 80% de los argentinos reciben televisión por algún cableoperador, diferentes leyes, sus regulaciones y modificaciones terminaron determinando que los cableoperadores tienen la obligación de colocar todos los canales de aire y todos los de noticias siempre y cuando estos últimos transmitan al menos 12 horas de producción diaria en vivo (por no cumplir esa cantidad dejarán de ser must carry las señales CN23, 360 y Argentinísima Digital). También se obliga a los cableoperadores a colocar todos los canales abiertos (licencias) juntos, como a agrupar todas las señales de igual temática. Todos los canales abiertos juntos, todas las señales de noticias juntas, todos los canales infantiles, deportivos, etc., también juntos -

Es rentable un nuevo canal de televisión abierta aún con la depredación publicitaria de Google y Facebook. La televisión así como la radio tienen en la publicidad el 100% de sus ingresos. Mientras que las señales de películas o de deportes principalmente, pero también las otras, cobran de los cableoperadores por cantidad de abonados y la publicidad es una parte menor de sus ingresos.

Su modelo de negocios se parece más a Netflix, donde la cuenta la paga la audiencia y no la publicidad, el mejor ejemplo es HBO. Google y Facebook están concentrando alrededor del 80% de la publicidad digital mundial, que viene creciendo año a año (ver gráfico en la página anterior) y superó a la de televisión, pero sigue siendo la televisión abierta la menos afectada entre todos los demás medios y más grande que la suma de todos juntos. (Fuente www.perfil.com).