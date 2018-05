Casi la mitad de los menores de 35 años no sabe que tiene hipertensión

Es uno de los principales factores de riesgo de muerte e invalidez, y la causa prevenible más importante de enfermedades cardiovasculares y ACV del mundo. Sin embargo, se estima que casi la mitad de los menores de 35 años no sabe que la padece. La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa, y muy frecuente. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que 1 de cada 3 adultos la padece.

Pero no son sólo los mayores los que la tienen. De acuerdo con los resultados de un estudio realizado por la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología en todo el país, los casos de esta afección en menores de 18 años aumentan progresivamente y se estima que el 6% de los chicos y adolescentes la tiene.

Por lo general, la hipertensión arterial puede manifestarse con dolor de cabeza, vértigo, palpitaciones del corazón y hemorragia nasal. Pero al no mostrar síntomas contundentes, puede pasar completamente desapercibida.

“La gente joven, si no tiene un síntoma, no concurre a la consulta y esto queda muy reflejado porque el grado de desconocimiento es mucho mayor en los varones menores de 35 años que en las mujeres de esa misma edad. Y esto tiene que ver porque ellas consultan al ginecólogo que, en alguna oportunidad, le toma la presión. En cambio, el varón si no tiene síntomas no consulta a ningún médico”, explicó a POPULAR el Dr. Juan Carlos Pereira Redondo, Secretario Científico del Consejo de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Cardiología, y Jefe de Unidad de Hipertensión Arterial CEMIC.