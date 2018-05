"Con Benito nos gusta formar parte de una movida de modernidad"

Los destinos se enlazaron hace muchos años atrás, cuando Leo García tocaba con Gustavo Cerati y conoció al hijo del ex Soda, Benito Cerati "de bebé". Hoy, tras una década, estos dos músicos se reencuentran bajo una misma misión: fusionarse a través de la magia de la música electrónica. Es por eso que Cerati y García decidieron dejar de lado sus carreras solistas por un ratito para crear un proyecto paralelo de dúo electrónico, que presentan por primera vez en Rosario, mañana, a las 21, en Vorterix (Salta 3519).Se trata de una presentación única que planeaba realizarse en el Lollapalooza, pero que por cuestiones climáticas, se canceló. Antes del show, García y Cerati dialogaron con La Capital para contar todos los detalles de su nueva apuesta musical que promete. El nuevo look de Leo, las ambiciones de Benito y la vida sana alejada de las drogas. Loop, sonido y acción.

—¿Cómo surgió esta idea de formar el dúo Leo y Benito?





Leo: Decidimos hacer este proyecto porque no hay muchas bandas electrónicas en vivo... Vengo de una generación en la que había. Me refiero al formato Chemical Brothers o Daft Punk. Se aprecia mucho más cuando hay dos músicos tocando en vivo con las máquinas que un dj que remixa temas de otro. No hacemos un dj set, hacemos música electrónica en vivo. Esta unión se maneja desde la vanguardia, la modernidad y el baile. Yo hacer música house y Benito entiendo mucho de todo, así que se generó un ida y vuelta muy bueno. Nunca llegamos a imaginar que el resultado sea tan bueno. Además es una oportunidad para liberarnos de nuestras carreras personales. Tenemos una química musical mágica. Incluso el padre de Benito lo hacía, y yo también, el hecho de producir música electrónica.

Benito: me gusta mucho ir a bailar house, y nos empezamos a encontrar con Leo en una fiesta que se llama La Dengue, que pasan música house y disco. Muchos van a levantar, pero yo voy a escuchar música. Me llena y me inspira. Con Leo decíamos "¡escuchá esto!" y pensamos: "¿y si hacemos algo para reivindicar esta música?" Y así surgió el proyecto seudo instrumental, con experimentación, mezclamos algo de ambient, porque somos fans de Brian Eno.

—¿Qué pueden adelantar del show que darán en Rosario?

Leo: este show es parte del que íbamos a hacer en el Lollapalooza y por cuestiones climáticas se canceló. Es un formato como dúo electrónico. Son todos temas propios, y además, vamos a tocar un tema de Benito que forma parte del nuevo disco, y mi tema "Cerca" de Mar.

Benito: van a haber distintos momentos. Van a haber algunos temas de Leo y uno mío. Es una fiesta. La idea es que vayan a bailar.

—Leo, ¿a Benito lo conocés desde chiquito cuando tocabas con su padre?

Leo: a Benito lo vi de bebé. Y hoy pienso que estoy con el hijo de Gustavo, a la par o más, de lo que estaba con Gustavo. Nos hicimos grandes amigos, se ha formado una pandillita con amigos en común. Nos gusta formar parte de una movida de modernidad. El despertar de Benito influyó muchísimo, porque de repente estábamos lookeandonos y yendo a bailar juntos. Coincidimos en el glamour. A mi edad, muchas cosas me aburrieron y esto fue un modo de volver a la esencia y de no perder la sabiduría de expresarse a través de los sonidos y el baile. Estamos haciendo algo muy original, que podría trascender mucho. Lo más sano es que lo hacemos sin ningún tipo de interés. Porque cuando hacés un disco lo encarás con ego, aunque digas que no buscas el hit, el solista siempre lo busca. En cambio esto es otra cosa. Benito prácticamente nació en un estudio de grabación.

—Benito, en tu carrera musical con tu banda Zerokiller no tenés un estilo musical definido como lo tenia tu padre, que oscilaba entre el pop y el rock... Lo tuyo es más experimental, ¿cómo lo definís? Podrías haberte quedado con la fórmula de la canción tradicional, pero no, optaste por un camino alternativo y arriesgado. ¿No te importan las críticas o las comparaciones?

Benito: no me baso en géneros, no tengo una fórmula, voy mutando y experimentarlo. Mi viejo tenía más marcado el cómo hacer para que algo suene más accesible. Las influencias son las mismas, pero lo ejecutamos de manera distinta. Mi identidad siempre fue cambiando, no hay algo que me defina. No me preocupa hacer un tema experimental de 20 minutos. Siempre supe a dónde quería ir. Estoy bien donde estoy. Voy a sacar un nuevo disco a fin de año.

—Leo, vos sorprendiste con tu cambio de look que incluyó cirugías, bajaste de peso. Ahora estás rubio y con ojos celestes. En estos últimos meses estuviste muy mediático, hasta en Intrusos!

Leo: mis programas favoritos son "Intrusos", "Mirtha Legrand" y el de Marcelo Tinelli, que lo amo. Soy televisivo y contemporáneo. También miro Neflix. Soy uno de los pocos artistas que logra ser trending topic fácilmente. A partir de mi cambio, empecé a jugar con el cambio constante, como una ironía. El pelo es mío, me tiño y me destiño. Ahora me lo corté. Creo que tanta cirugía tuvo su costo, y hace poco me operaron de cálculos, la pasé mal, pero ya estoy bien. El cambio no fue solamente que adelgacé y me levanté la nariz, además empecé a tener otro tipo de alimentación, a tener otro tipo de hábitos, a pensar más en la salud. Después me fui de vacaciones a Tulum y volví renovado para sacar mi nuevo material.

—¿Cómo viven el tema de las adicciones en el mundo de la noche y la música electrónica? ¿las drogas ya no están de moda?

Benito: no tomo ni alcohol, a veces una copa de vino. Hace varios años algo probé, pero no me duró mucho. Dije, "esto es una mierda y no me sirve para nada". Ni siquiera la marihuana, me da ataques de pánico. No soy antidrogas, lo que hice lo hice, pero no son para mí. Además, me muevo en un círculo de gente sana y vegana. No he visto mucho de ese mundo caótico y drogón porque no me interesa estar ahí.

Leo: hice un tratamiento que me costó muchísimo dinero y sufrimiento y cambió mi entorno, y eso atrajo a gente como Benito. No tomamos ni alcohol ni ningún tipo de estimulantes. Solamente nos estimulamos con la música. Uno atrae lo que es: si uno está oscuro, atrae oscuridad, si estás luminoso, atraes luz. Y Benito es parte de esa luz.