Menem presentó sus memorias y candidateó a un peronista a la presidencia

El senador peronista por La Rioja y ex presidente de la Nación, Carlos Menem, presentó un libro autobiográfico durante una ceremonia en la que recordó anécdotas de su vida, bromeó sobre la muerte y propuso a Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque Justicialista en la cámara alta, como candidato a ocupar la primera magistratura del país, durante un acto que se llevó a cabo en el Senado.

“Lo aliento al querido amigo y hermano, senador Pichetto, a que no afloje, siga y continúe porque va a seguir triunfando. Y si él se lo mete en el alma, va a llegar a la Presidencia de la Nación. No tengo ninguna duda", aseguró Menem, durante el acto que se llevó a cabo en el Salón Illia del Senado, blindado para la ocasión mediante un operativo de seguridad que sólo permitía el ingreso a allegados y familiares del ex mandatario.

En su discurso, Menem se metió en la interna del peronismo y propuso al senador por Río Negro como candidato para las elecciones presidenciales del año que viene. "Querido senador, puede contar conmigo. Porque, si yo llegué ¿por qué no va a llegar usted?", afirmó. Menem, quien actualmente transcurre su tercer mandato como senador nacional, elogió varias veces la vida de los caudillos riojanos Facundo Quiroga y Angel Vicente "Chacho" Peñaloza.



"Uno ve como ejemplo a esos dos grandes mártires de la política argentina. Los dos corrieron el mismo fin. Los dos fueron asesinados. Por supuesto, todavía no me llegó el turno", bromeó Menem, arrancando risas del auditorio, entre los que figuraban sus hijos Zulema y Carlos Nair, y algunos de sus nietos. También tomaron posiciones en el lugar los senadores peronistas Juan Carlos Romero, Alfredo Luenzo y Guillermo Snopek; y el secretario Parlamentario del Senado, Juan Pedro Tunessi.

Además, estuvo presente el ex presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Pierri; y el pintoresco barra brava de Rosario Central Carlos Pascual, alias Tula. Ante ex integrantes del gobierno menemista, como los ex senadores peronistas Carlos Branda, Alberto Tell y el hermano del homenajeado, Eduardo Menem, Menem consideró que "era prácticamente imposible" que un riojano llegue a la Presidencia de la Nación.

"Siempre se cometen errores y supongo que algunos errores he cometido. Pero lo importante es que pese a ello he podido seguir moviéndome en el mundo de la política y llegar a la presidencia de la Nación. Nadie lo creía. El único que lo creía era yo", se jactó el senador nacional. Menem insistió en que durante su trayectoria política hizo "las cosas medianamente bien" y "algunas mal", y fustigó a quienes "cuestionan a la política sin saber lo que significa".

"Muchos critican a Perón sin saber que fue uno de los grandes políticos que tuvo la República Argentina. Por eso espero que el próximo presidente surja de ustedes. Aunque yo confío en este gran amigo", insistió Menem en referencia a Pichetto. Entre las anécdotas que relató el ex presidente destacó el diálogo que mantuvo con el radical Raúl Alfonsín, quien había decidido dejar el gobierno seis meses antes de la asunción del riojano, jaqueado por la hiperinflación.

Menem recordó que le pidió a Alfonsín "una y mil veces" que siguiera hasta el 10 de diciembre de 1989. "Le dije: '¿me vas a dejar a mí con este paquete?'. Así que tuve que hacerme cargo de a Argentina y trabajar intensamente con mis compañeros de equipo", relató. Pichetto, quien tuvo a su cargo la presentación del libro, describió a Menem como "un hombre que se hizo a sí mismo" y un "buen ser humano".

"Esto que vemos ahora de hacer campaña por Twitter y Facebook... él lo inventó todo: la política de comunicación en la televisión, en los medios gráficos. Todo eso lo desarrolló cuando proyectó su aspiración de ser presidente de los argentinos", dijo. El senador rionegrino también enfatizó que Menem "todavía tiene que soportar, después de muchos años, causas judiciales".

“En la Argentina la mecánica judicial debe dejar de analizar simples actos de gobierno como materia punible", indicó Pichetto. Justamente, la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, resolvió ayer por mayoría confirmar el procesamiento de Menem en la causa por la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida en 1995, y pidió se lo investigue como "autor mediato", y no como 'instigador de estrago doloso agravado”.