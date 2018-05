A menos de 24 horas de la boda real: todos los detalles del casamiento de Meghan Markle y el príncipe Harry

-El enlace será el 19 de mayo en la capilla de San Jorge del histórico Castillo de Windsor, en las afueras de Londres, a las 11 GMT empezará la ceremonia oficiada por el reverendo David Conner, decano de Windsor, mientras que el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, será el encargado de tomarles los votos matrimoniales.

– El Palacio de Kensington confirmó que a las (13.30 GMT) luego de la ceremonia los novios recorrerán las calles en carruaje para saludar a los que se acercaron, con un itinerario de 25 minutos por Castle Hill, High Street, Sheet Street, Kings Road, Albert Road y Long Walk.

Padrino de boda de Harry: Su hermano William ocupará ese rol. Aún se desconoce quién será el encargado de llevar a la novia hasta al altar, luego de que su padre Meghan Markle sufriera un infarto, podría ser su madre Doria Ragland o el mismo príncipe William.





En el casamiento del príncipe William fue Harry quien asumió el rol de padrino. Este sábado los papeles se invierten



Damas de honor y cortejo: No habrá damas de honor. Los hijos mayores de William, George, de 4 años y Charlotte de 2 años, repetirán sus roles en la boda de su tía Pippa Middleton.





Los príncipes George y Charlotte serán parte del cortejo como lo hicieron con su tía Pipa Middleton

Música: A cargo de James Vivian, director de música de la capilla de San Jorge; el coro de Karen Gibson and The Kingdom Choir, integrado por un grupo de artistas británicos, y el violonchelista de 19 años, Sheku Kanneh-Mason.

Fiesta : Cerca de las (18.00).en el St. George's Hall, la reina ejercerá de anfitrión y ofrecerá a los invitados una recepción privada para la pareja, la familia y sus amigos más íntimos.





La recepción más íntima luego de la ceremonia religiosa en el castillo de Windsor

La lista de invitados : A la ceremonia religiosa podrán asistir 1.200 invitados entre ellos miembros de la casa real europea , 'desconocidos' y familiares. Además, podrán ver a los novios las 2.640 personas.

¿Invitados Vip? Los Beckham, George y Amal Clooney, y Elton John. Compañeros de set de Suits.

¿La sorpresa? Chelsy Davy, la joven de 32 años que supo ser a novia del Príncipe Harry- del 2004 al 2011 estará presente.

¿Los excluidos? los dos medios hermanos de Meghan.





Gabriel Match ya está en Londres

Vestido de novia: Todo un secreto, entre los nombres más resonantes, Erdem y Ralph& Russo. Como indica el protocolo la reina deberá aprobarlo antes. Lo confirmado es que habrá cambio de vestuario luego de la iglesia, para la recepción la novia optará por un vestido menos 'solemne'.

Joyas: En el dedo anular la novia llevará un diseño ideado por el propio Harry donde le rinde homenaje a su madre, la icónica Lady Di. "Es de oro amarillo, con una piedra de Botswana y dos diamantes chiquitos, de la colección de joyas de mi mamá. Porque quería asegurarme de que ella estuviera presente en esta loca aventura", describió el príncipe.

Tiara: Elemento obligatorio será una pieza del icónico joyero de la corona europea Perfume. Los novios compartirán una misma fragancia durante el gran día. Al parecer, encargaron una variante de Bergamotto di Positano, un aroma unisex (bergamota y mandarina) de la firma Floris London.

Fotógrafo: El mismo que tomó las fotos oficiales del compromiso Alexi Lubomirski.Los invitados no podrán tomar imágenes.





Alexi Lubomirski fue el encargado de retratar de manera oficial a Meghan Markle y al príncipe en su compromiso, y será el responsable de las fotos de boda

Menú de boda: El cubierto estará a cargo de Mark Flanagan, chef de la reina Isabel pero reveló que la pareja degustó todas sus sugerencias. El menú serán platos clásicos con ingredientes de la huerta real.

La torta: la prestigiosa pastelera Claire Ptak creará una de sus recetas orgánicas."El príncipe Harry y la señorita Markle han pedido a Claire que cree una tarta de limón con flor de saúco, incorporando los colores brillantes de la primavera", anunció el palacio. "Estará cubierto de mantequilla y decorado con flores frescas".





El menú tradicional se preparará en la cocina de Windsor

Los regalos: El pedido de los novios a los invitados fue una donación a distintas organizaciones que ellos eligieron. Por el momento son siete los espacios de caridad

Luna de miel: Todo indica que el continente africano sería el lugar elegido. El enclave concreto será Meno a Kwena, un resort que cuesta unos 500 dólares la noche por persona y que se encuentra en Botswana.





El exclusivo resort elegido por los novios para su luna de miel (Grosby)

Seguridad: La policía implementará "un anillo de acero" que blindará el Castillo, la capilla de San Jorge y calles aledañas. El operativo incluye barreras físicas contra ataques terroristas, controles de vehículos, francotiradores y escáneres de rayos X para personas y objetos personales.





¿Cómo se conocieron los novios?

Camino al altar:

-¿Cómo se conocieron los novios?

-Hace apenas veinte meses, ocultaron la relación con viajes y encuentros relámpago y a escondidas –sobre todo para burlar a cierta prensa. Fue un amigo en común el celestino en lograr la primera cita. El príncipe le pidió a Markus Anderson, canadiense, dueño de la red de clubes privados Soho House… y amigo de Meghan. Y en uno de esos clubes los presentó: en el Soho House, 76 Dean Street, Londres, mayo, 2016.

-¿Cómo fue la propuesta de casamiento ?

-Lo anunciaron oficialmente el 27 de noviembre de 2017 ante el mundo pero el pedido "fue hace un par de semanas, en casa. Una noche cualquiera", contó Harry durante la entrevista a la BBC. "Estábamos cocinando pollo. Fue una sorpresa impresionante, muy dulce, natural y romántica. Se arrodilló en una pierna. Le contesté que sí, sin dejarlo terminar", confesó conmocionada la actriz de Suits.





No hubo acuerdo prenupcial, William y Kate tampoco lo hicieron

-¿Para casarse necesitaron el permiso de la reina Isabel?

– De acuerdo con el Artículo 3 de la Ley de la Sucesión de la Corona las seis personas se ubican en la línea sucesoria de la Corona deben recibir la autorización de su majestad. La Reina otorgó su visto bueno a través de un comunicado. "Mis Lords, declaro Mi Consentimiento a un Contrato de Matrimonio entre Mi Más Cariñosamente Querido Nieto el Príncipe Henry Charles Albert David de Gales y Rachel Meghan Markle".

-¿Hubo algún acuerdo prenupcial?

-Según varios medios, el príncipe Harry rechazó hacerlo. El nieto de la reina Isabel recibió 10 millones de dólares por la herencia de su madre y los otros 20 en los que se valoran otros activos de su propiedad. Por su parte, la actriz aportará 4 millones.

Una vez casados

-¿Qué título nobiliario recibirá Meghan Markle?

-Según medios británicos, la reina Isabel II mantuvo en reserva un ducado para aquella que se casara con su nieto, el príncipe Harry: el de Sussex. Así, a partir del momento en que se case, la actriz de la exitosa serie Suits podría tener una nueva denominación: Meghan de Sussex.

-¿Dónde vivirán como Duques de Sussex?

-En Nottingham Cottage una modesta vivienda de 125 metros, dentro del complejo del Palacio de Kensington.