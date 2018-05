Santa Fe adhirió a un plan nacional de control de adicciones

El gobernador Miguel Lifschitz, junto al secretario de Estado de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación, Roberto Moro, firmaron ayer la adhesión al programa "Municipios En Acción" implementado por la Sedronar. El programa tiene como principal objetivo contribuir al diseño, implementación, seguimiento y evaluación de planes locales para la prevención y abordaje de consumos de sustancias. A partir de la adhesión al programa, las localidades accederán a capacitaciones, asistencia técnica y acompañamiento a los equipos municipales.

"Si hoy hiciéramos una encuesta entre todos los intendentes y presidentes de comuna que están aquí y les preguntara cual es el principal problema que tienen en sus localidades, estoy seguro de que como primera o segunda respuesta aparecería el problema de las adicciones", afirmó Lifschitz.





"Es un problema que tiene particularidades en cada lugar y patrones comunes. Por eso tiene sentido trabajarlo desde lo local, porque no es lo mismo en Rosario que en Rafaela, y también es importante que haya una estrategia nacional y provincial", que confluyan entre sí, indicó el gobernador. En tal sentido, detalló que "es una temática que no tiene soluciones rápidas, que probablemente no tenga una solución definitiva ni única. Es un fenómeno que vienen enfrentando todos los gobiernos del mundo con matices, con diferencias, que necesitan respuestas locales. Y también coincidimos en que no podemos permanecer de brazos cruzados, sin buscar alternativas ni soluciones, porque tenemos conciencia de la gravedad y del impacto que tiene esta problemática sobre el conjunto de la sociedad". Desde 2017, la provincia implementa el plan Abre Vida desde Aprecod, para promover políticas públicas desde una perspectiva integral y de derechos, destinadas a la prevención del consumo de alcohol y drogas a través de propuestas que estimulen la construcción de proyectos de vida y hábitos saludables.