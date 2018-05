Fijan audiencia de conciliación entre Mariana Vassalli y los accionistas

La crisis en la fábrica de cosechadoras Vassalli, de Firmat, se trasladó a un conflicto entre los accionistas de la empresa y Mariana Rossi Vassalli, heredera del fundador de la firma. Para destrabarlo, la mujer solicitó una audiencia de mediación ante la Justicia, la cual se realizará en los Tribunales de Rosario el miércoles de la semana próxima. Rossi Vassalli cedió oportunamente el paquete accionario de la firma bajo la figura legal de la donación a cambio del cumplimiento de una serie de condiciones por parte de los beneficiarios, entre las que se contaba mantener el pleno funcionamiento de la fábrica y los salarios de los empleados al día, lo cual es notorio que no se verifica desde hace ya varios meses. Así, lo que reclama es la devolución de esas acciones para avanzar en un acuerdo con un grupo empresario que estaría interesado en hacerse cargo de la planta y permitiría solucionar una situación que mantiene en vilo a toda la ciudad de Firmat.

Miguel Carrara, abogado patrocinante de Mariana Rossi Vassalli, confirmó que ayer solicitó en la Oficina de Mediación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, en el tercer piso de los Tribunales provinciales de Rosario, la realización de una audiencia entre las partes. El pedido fue rápidamente aceptado y quedó fijada para el miércoles próximo a las 10 de la mañana esa instancia.

La intención de acudir a una mediación busca solucionar el conflicto de la forma más rápida posible y evitar judicializar el caso, que traería aparejado recorrer largos plazos.

Rossi Vassalli cedió hace un par de años la totalidad de las acciones a cuatro empresarios que poseen concesionarias de la marca: Sergio Barbero, de Río Cuarto; Hugo Nicola, de Berrotarán, y Néstor Girolami, de Isla Verde, todos ellos de la provincia de Córdoba, y Gastón Aguirre, de Arrecifes, en Buenos Aires.

El abogado Carrara explicó a LaCapital que "hace dos años la empresa quedó al borde de la quiebra, y para salvarla le donó el 100 por ciento de las acciones a cuatro concesionarios de la empresa a cambio de cero pesos, bajo la figura legal de una donación, a cambio de un acuerdo por el cual los beneficiarios debían mantener las fuentes de trabajo y no hacer movimiento de acciones a menos que este fuera de común acuerdo entre todos los accionistas y con la aprobación de Mariana Rossi Vassalli, con el cual ella se guardaba esa especie de control".

"La donación tenía un cargo: los beneficiarios tenían que asumir el rol de determinadas obligaciones como el funcionamiento de la empresa, por lo que ante el incumplimiento de eso, ella decidió que les sean devueltas las acciones", abundó el letrado.

El objeto de la mediación es la "revocación de transferencia accionaria y vigencia de la cláusula 1ª del acuerdo con accionistas de que no puede haber cambios accionarios sin unanimidad con Mariana Rossi Vassalli", señaló.

"La mediación es una negociación asistida, en el marco de un conflicto con los actuales accionistas y miembros del directorio. Ellos quieren desconocer esa obligación que tienen, que está reforzada por una cláusula según la cual no pueden hacer transferencias de las acciones si no hay unanimidad", insistió Carrara.

Consultado sobre por qué solicitaron la mediación antes de iniciar una demanda, el abogado explicó que "los empleados están sin cobrar hacer meses", y pidió "que haya racionalidad de parte de los accionistas en esta situación, pero aparentemente ellos quieren hacer un negocio por su cuenta que no sabemos cuál es".

La citación a la audiencia está cursada. "Mariana está agotando las posibilidades de una solución inmediata y si no concurrieran demostrarán su calidad humana: si no querés ni conversar es porque tenés mala fe", resumió Carrara.

En ese marco, fue llamativa la propuesta hecha por Aguirre a los trabajadores, que mantienen ocupada la fábrica, para que éstos le entreguen el libro de actas del directorio de la firma a cambio de pagarles uno de los varios sueldos que les adeudan. El planteo fue rechazado por los operarios en una asamblea realizada el martes, tal como dio cuenta este diario, ya que temen una maniobra de vaciamiento.

Al respecto, el abogado manifestó: "No esperaba una propuesta así de ellos, porque es un chantaje a gente que está hace meses sin cobrar, si tenés para pagar un sueldo, hacelo; y segundo, si es para entrar y sacar el libro es porque estás tratando de transferir las acciones".

Subsanar este conflicto permitiría avanzar en la posibilidad de reactivar la fábrica con la entrada de otro grupo de inversores con los cuales está negociando la heredera de Roque Vassalli. "Hay un grupo que está interesado, pero no podemos decir que está cerrado porque para seguir conversando queremos tener el paquete accionario", detalló Carrara.