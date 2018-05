Los aceiteros dispusieron una huelga nacional por los despidos en Cargill

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.) lanzó un paro por "tiempo indeterminado" a partir de las 18 para exigir la reincorporación de los trabajadores despedidos en las plantas de la empresa multinacional Cargill, ubicadas en Villa Gobernador Gálvez, Punta Alvear y Bahía Blanca.

Paralelamente, y como parte del plan de lucha, desde el Sindicato de Aceiteros de Rosario convocaron a los trabajadores de todas las plantas de la zona a concentrar en las puertas de las fábricas de Villa Gobernador Gálvez y Punta Alvear a partir de las 18.

Esta medida se determinó luego de que el sector empresario no asistiera a la audiencia estipulada esta tarde en el Ministerio de Trabajo, por lo que resolvieron dar inicio al plan de lucha con esta huelga nacional de aceiteros.



"Los trabajadores aceiteros y desmotadores de todo el país le decimos a la multinacional Cargill que no puede seguir adelante con sus despidos arbitrarios, con su ataque a los derechos laborales y sindicales, con su persecución a la comisión gremial interna intentando su desafuero y despido, con su deterioro de las condiciones de salud y seguridad en la planta, con sus lockouts patronales y sus descuentos de salario ilegales", señalan desde la comisión directiva de la Federación.



A esto se le suma la falta de pago de varias empresas adheridas a la CIARA que no han cumplido con el acuerdo firmado el pasado 4 de mayo, en el cual se convino el pago de una suma de $ 26.987 para el 15 de mayo pasado.