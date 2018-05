Charla con el Dr. Gustavo Campo, médico de SAMCO y de GEMED

VACUNAS

El Dr. Gustavo Campo en diálogo con FM Sonic, en el programa “Es lo que Hay” nos contaba que hay pocas dosis de vacunas antigripales , no están mandando las cantidades necesarias para la comunidad, de a poco van enviando.

Las vacunas para los afiliados al Pami vienen personalizadas, mandan las vacunas con un listado, por eso se pide que los jubilados y pensionados recurran a las farmacias a colocársela, no al Hospital, igual pasa con la de HPV para las nenas de 11 años, que vienen personalizadas con N° de Documento.

Si hay poca gente vacunada existe la posibilidad que haya más enfermos, si hay más enfermos hay más transmisores de esa enfermedad.

AUTOMEDICACIÓN

La automedicación es malisima, salvo que te duele la cabeza y tenes un paracetamol a mano lo ingeris , pero por un resfrío, una gripe no hay que automedicarse porque no se sabe qué tipo de gripe es, hay ciertos antigripales que contienen seudoefedrina, produce taquicardia o provoca hipertensión , hay otros que producen sueño y un camionero o alguien a cargo de vehículos o maquinarias pesadas no lo puede consumir porque en una cabina cerrada y con esa medicación puede producir un accidente.

Una situación banal como un dolor de cabeza, o de panza se puede tomar un antiespasmódico, una vez que se tomó uno y el dolor persiste se debe recurrir al profesional.

La mujer embarazada no se debe automedicar nunca, únicamente lo que le receta un médico.

Los que son alérgicos medicamentosos, deben saber a qué monodroga son alérgicos, no al nombre comercial del medicamento.

A veces se recurre a la farmacia y se le pide consejo al farmacéutico, el profesional sabe del medicamento que vende pero no del paciente que tiene enfrente.

El tema de la automedicación es un tema cultural, una vecina tiene alguna dolencia y otra le da (que tiene en la casa) y le recomienda cada cuanto lo tienen que tomar como si fuese un médico.