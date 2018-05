"Ocultaron información sobre el ARA San Juan"

Marcelo Srur, el ex jefe de la Armada, formuló esas declaraciones ante diputados y senadores nacionales de la Comisión Bicameral que investiga la desaparición del submarino, ocurrida hace seis meses.

El ex jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, admitió en el Congreso que “si hubiera tenido la información correspondiente de cómo estaba el submarino ( ARA San Juan) a mitad de año, no zarpaba”. Lo dijo ante diputados y senadores nacionales de la Comisión Bicameral que investiga la desaparición del ARA San Juan, ocurrida el 15 de noviembre último en aguas del Atlántico Sur, con 44 tripulantes a bordo.

Srur explicó que no se le acercó a su debido tiempo la información sobre el ingreso de agua al submarino a mediados del año pasado y tampoco sobre los operativos que realizaba la nave. “Me faltó información y el comandante de Adiestramiento es el que dice qué nave puede zarpar y qué nave no”, precisó, cuando lo consultaron por un incidente registrado en julio.

El abogado Luis Tagliaprieta, padre del oficial Alejandro Damiány querellante en la causa, le preguntó a Srur por qué le habían ocultado información sobre el estado del submarino desaparecido. “Desconozco el motivo por el cual no se me hizo llegar la información de lo que había ocurrido a mitad de año con el ingreso de agua” a la nave, respondió. “Lamentablemente no pude cumplir con la promesa que les había hecho, pero lo mío nunca fue el corporativismo. De haber continuado (en el cargo) ya hubiesen tenido una respuesta con respecto al informe disciplinario, el cual se está dilatando”, agregó.

Otro momento de tensión ocurrió cuando Luisa Rodríguez, madre del suboficial segundo Ricardo Alfaro Rodríguez, expresó que “no quieren que se sepa la verdad”, al hacer mención a la hipótesis de un ataque por parte de una nave extranjera.

Por otro lado, con motivo de cumplirse seis meses del último contacto con el submarino ARA San Juan, familiares de los 44 tripulantes realizaron una movilización frente al Congreso.