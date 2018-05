Rosario|El fiscal Edery reveló que investiga una maniobra de lavado de activos "por 70 millones de pesos"

El fiscal de Flagrancia Matías Edery, quien dirigió los nueve allanamientos realizados esta mañana en distintos puntos de la ciudad, dijo que se investiga "una maniobra de lavado de activos por aproximadamente 70 millones de pesos".

El representante del Ministerio Público de la Acusación aclaró que el por el momento "no hay detenidos", pero trascendió que el principal implicado en la investigación es familiar de un exjefe policial ya fallecido.





Se trata de una persona que posee una pollería mayorista y que hace varios años apareció mencionada en numerosas denuncias por una red de pensiones clandestinas y hurto de energía.

La Justicia cree que detrás esos alojamientos, además de graves faltas a cuestiones municipales, como falta de habilitación, problemas edilicios, hurto de energía, con gente muy humilde viviendo en condiciones de hacinamiento, hay algo "más pesado".





Pero también que quienes figuran como propietarios de esos inmuebles son personas que llevan un nivel de vida que no se condice con sus ingresos. En ese sentido, se sindica como propietario de las pensiones a un hombre y sus hijas, una de ellas abogada y que sería titular de una empresa radicada en Uruguay.





"Se supone que hay un lavado de activo de 70 millones de pesos aproximadamente. No sabemos si todo ha sido enviado al exterior. Se investigan varios delitos diferentes. Se investigan además algunas maniobras con cereal en negro y por eso lo que se buscaba hoy era documentación en general", afirmó el fiscal Matías Edery, quien estuvo a cargo de los procedimientos.

"Hoy se allanaron algunas pensiones que no tenían habilitación a muchas de las cuales se llegaron a través de usurpaciones o de operaciones irregulares. Son pensiones en las que vive mucha gente, a las que se les cobraba dinero en negro. Estos inmuebles pertenecían a empresas constituidas en Uruguay a través de las cuales sacaban el dinero. Esa es una de las operaciones. Hay otras paralelas donde se investigan a las mismas personas ", agregó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA).





Pensiones denunciadas. El funcionamiento de una cadena de pensiones en la zona oeste de Rosario ya había sido denunciado hace cinco años por el actual diputado provincial Héctor Cavallero cuando era concejal de la ciudad.

El fiscal Edery dijo que en las pensiones allanadas hoy "había muchas personas en situación de calle. Había muchas personas porque cada inmueble tenía varias habitaciones". El funcionario agregó que "se secuestraron autos con patentes uruguayas. Aún no sabemos si sus titulares son argentinos o uruguayos. No hay detenidos".





Si bien no se informó oficialmente las identidades de las personas involucradas porque no pesan sobre ellas imputación o sospecha alguna, al menos hasta la realización de estos procedimientos, trascendió que quien sería el principal responsable de los alojamientos allanados esta mañana sería familiar de un antiguo jefe de la vieja sección Robos y Hurtos de la policía local, funcionario que falleció en circunstancias trágicas hace varios años.

"En muchos de los inmuebles había irregularidades en la conexión de luz, por eso participó en los allanamientos la EPE para realizar las desconexiones", agregó el fiscal.

Esta persona, de unos 60 años y que vive también en la zona oeste, sería propietaria de una distribuidora de pollos mayoristas, pero también estaría vinculado a una empresa de transporte. "La sospecha es que detrás de esos emprendimientos, a los que se suman las pensiones truchas, haya algo más complejo. Además, otra cosa llamativa es que la empresa que supuestamente maneja las pensiones está radicada en Uruguay", expresó una fuente que sigue el caso.

"En muchos de los inmuebles había irregularidades en la conexión de luz. Por eso participó en los allanamientos la EPE para realizar las desconexiones", agregó el fiscal.