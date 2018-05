Dólar | Vencen $ 674.000 millones en Lebacs, en la parada más difícil para el Banco Central

El Banco Central deberá hacer frente el martes a un vencimiento de $ 674.000 millones en Lebacs, en la primera licitación primaria desde que se disparó la corrida cambiaria que llevó el dólar a la zona de los 24 pesos el viernes.

La cifra, considerable (representa el 64% de la base monetaria), pone al Banco Central ante una prueba de fuego, pero también a los ahorristas. La inversión que, en momentos de estabilidad cambiaria, entregaba la seguridad de un plazo fijo con una tasa superior, ahora supone correr más riesgos, según analistas.

Si bien el Banco Central compra y vende Lebacs en el mercado secundario de manera cotidiana, las licitaciones primarias son el acceso que tiene a estos instrumentos el público minorista que compra a través del Home Banking. Otra alternativa es invertir el dinero en fondos de inversión de Lebacs. Por eso, la licitación del martes es clave: quienes no vendieron sus letras en el mercado secundario en estos días de inestabilidad pueden renovarlas o cambiarlas por pesos, que se irán a activos en dólares o a bonos en moneda extranjera.

Las ventas de Lebacs en los días previos fueron tales que la letra que vence el martes 15 disparó un interés superior al 100 por ciento. Quienes huían de estos instrumentos lo hacían incluso perdiendo el capital. No se trata de un movimiento significativo, pero sí que da cuenta del nerviosismo que domina al mercado.



Las Lebac sufrieron en estas semanas una seguidilla de desarmes de posiciones. Los fondos del exterior comenzaron a desprenderse de estos instrumentos el 25 de abril, un día antes de la entrada en vigencia del impuesto a la renta financiera que deben pagar los inversores del exterior posicionados en estas letras. Ese día, el Banco Central vendió u$s 1472 millones a unos $ 20,25 por unidad en el mercado mayorista. Suponía que, luego de esa salida masiva de fondos, el mercado cambiario se calmaría. Pero esa venta coincidió con el inicio de la salida de capitales que continúa hasta hoy.

Los inversores minoristas locales se contagiaron. Según datos del mercado que consignó el viernes el diario El Cronista, fondos de inversión de Lebacs, destinados a pequeños y medianos ahorristas, sufrieron en lo que va de mayo el retiro de fondos por unos 34.000 millones de pesos. Los inversores se pasan a fondos de inversión en dólares o, directamente, a la moneda estadounidense.



La respuesta del Banco Central intentó ser contundente. Subió la tasa de referencia al 40 por ciento anual y estiró el corredor de pases hasta 47 por ciento. Eso le dio margen para subir el rendimiento de las Lebac por encima del 40 por ciento. El viernes, la Lebac a junio ofrecía una tasa superior al 46 por ciento anual o más de 20 puntos por encima de la inflación esperada.

El Banco Central suele ofrecer, en las licitaciones primarias, tasas de interés alineadas con las tasas del mercado secundario. Por eso, los analistas especulan con que los rendimientos del martes rondarán entre 40 y 45 por ciento. ¿Alcanzará para seducir a los inversores?

Según estimaciones del mercado, la entidad que preside Federico Sturzenegger podrá renovar la mayor parte de los $ 674.000 millones que debe buscar y saldrían de las Lebac entre 100.000 y 120.000 millones de pesos. Ese monto no representaría un problema significativo. Los bancos locales y, en menor medida, los fondos institucionales, renovarían sus letras. Eso le quitaría presión al BCRA en medio de la turbulencia.

La fiebre de Lebacs entre los inversores institucionales era tal que, meses atrás, el Gobierno y el Banco Central obligaron a las aseguradoras a desinvertir en estos instrumentos, para que se pasen a bonos y letras del Tesoro y financien, de esta manera, al Estado.



El banco de inversión JP Morgan consideró en un reporte que, con rendimientos en pesos del 40 por ciento, las Lebacs son más que atractivas. "Estas letras en torno al 40% deberían encontrar un respaldo significativo, lo que refuerza nuestra perspectiva alcista", sostuvo. "Esperamos que el Banco Central mantenga altas tasas reales aún cuando la inflación baje, lo que debería ser un apoyo para el peso".

Balanz, en tanto sostuvo que el BCRA superará el desafío. "Creemos que una de las peores externalidades negativas relacionadas con esta reciente racha de volatilidad del peso y la concomitante respuesta de política monetaria es que el BCRA una vez más recurrirá a las Lebac como absorción monetaria efectiva", indicó. Aunque agregó que el Gobierno debería seguir con su estrategia de desarme gradual de Lebacs para que esos fondos vayan a bonos del Tesoro.

"El Banco Central va a convalidar las tasas del mercado, como lo viene haciendo", dijo Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal. "Desde el punto de vista del ahorrista, en estos momentos de crisis de confianza, es clave hacer un correctísimo análisis del nivel de tolerancia al riesgo del inversor. Si uno piensa que de esto se sale, las tasas al 40 o 42 por ciento son atractivas. Si se piensa que el tipo de cambio no resiste una devaluación controlada, no hay tasa que aguante", consideró. Y agregó: "Soy medianamente optimista. Estar en pesos a esta tasa resulta interesante. Hay mayor riesgo, eso está claro".

Para Nery Persichini, gerente de inversiones de GMA Capital, la respuesta a si una tasa de más de 40 por ciento es atractiva "la va a dar cómo se comporte el dólar hasta el martes". Y agregó: "Si no baja la volatilidad, todavía no me parece atractivo, porque el mercado ya dijo que no hay tasa que le alcance cuando especula contra vos".