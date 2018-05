El Frente Progresista cargó contra el jefe de la UCR nacional

En el Frente Progresista (FPCyS) hicieron cola ayer para fustigar al titular de la Unión Cívica Radical (UCR) nacional, Alfredo Cornejo, quien vaticinó que el año próximo se terminará la presencia del centenario partido en la coalición que, desde 2007, gobierna la provincia. Al tiempo que algunas voces oficialistas consideraron "lamentable" y "fuera de lugar" el pronunciamiento del mandatario mendocino, otras aludieron a un "avasallamiento absoluto al federalismo y a la voluntad de los afiliados santafesinos".En ese sentido, el diputado provincial Rubén Galassi (FPCyS) sostuvo vía Twitter: "En lugar de defender un gobierno del que son parte y que es contracara del nacional, Cornejo decreta muerte del Frente Progresista para defender el ajuste de Cambiemos. Lamentable".

Luego, el socialista enfatizó a La Capital que el FPCyS "está vivo, más allá de alguno que quiera irse". E indicó que la coalición "no sólo tiene un gobierno provincial en marcha sino referencias políticas fuertes como Miguel Lifschitz (jefe de la Casa Gris) y Antonio Bonfatti (presidente del PS nacional), además de numerosos hombres y mujeres que siguen apostando a esta construcción política".





Cornejo, en una entrevista exclusiva publicada el domingo pasado por este diario, había aseverado que "en 2019 toda la UCR santafesina tiene que estar en Cambiemos". También trazó un paralelo entre la coalición que el radicalismo comparte con el socialismo y otras fuerzas en la provincia y la alianza con el PRO a nivel nacional, al aludir a "un proceso que va muriendo y otro que va naciendo".

"Es una intromisión que no se ajusta a la realidad. Además, Cornejo apeló a una metáfora poco feliz al hablar de un proceso que está muriendo. Porque el FPCyS viene tendiendo puentes a otras referencias políticas y a organizaciones sociales para fortalecer un proyecto que, en la actualidad, es lo único diferente en la Argentina", sentenció Galassi.

A su turno, el diputado provincial Jorge Henn tildó de "claramente desafortunadas y fuera de lugar" las palabras de Cornejo, además de plantear: "¿A quién consultó para sustentar semejante afirmaciones? ¿Ignora que la mayoría absoluta de los radicales santafesinos no sólo formamos parte del gobierno sino que estamos convencidos de que nuestro lugar en la provincia es el progresismo?".

"La mayoría de los radicales no sólo no compartimos las decisiones del gobierno nacional sino que sentimos una suerte de vergüenza por las últimas medidas, que nos llevan a repetir experiencias dolorosas y traumáticas para la economía de la clase media y para el destino del país", resaltó el ex vicegobernador.

Asimismo, y a través de un comunicado, el Nuevo Espacio Organizado (NEO) de la UCR santafesina repudió a Cornejo: "Esas declaraciones, además de desconocer los más de veinte años de construcción política que le permitieron a la UCR cogobernar la provincia y ser parte de una transformación sin precedentes, constituyen un avasallamiento absoluto al federalismo y a la voluntad de los afiliados".

"Sorprende viniendo de un hombre del interior del país, pero más todavía viniendo de un gobernador que, en 2015, definió no conformar Cambiemos en Mendoza, buscando una alternativa acorde a la realidad política local", concluyó el texto.