Prisión preventiva para ladrón de Agencia de Quiniela en Venado Tuerto

Leer: https://novedadesdelsur.com.ar/noticia/11952/venado-tuerto-intento-robar-una-agencia-de-quiniela-y-fue-aprehendido

El individuo habìa sido imputado el miércoles pasado por robo calificado por uso de arma blanca en grado de tentativa.

Cabe recordar que el martes 8 siendo las 17:10 horas, personal de Comando Radioeléctrico Venado Tuerto aprehendió a un hombre de 28 años por intentar robar una agencia de quiniela en barrio San Vicente ubicada en calle Aufranc N° 900.

Convocados a este lugar los uniformados entrevistaron a la propietaria del comercio, una mujer de 61 años, quien les informó que se encontraba en su agencia y entró un joven quien le solicitó un atado de cigarrillos. Cuando le fue a pagar adujo que se había olvidado la billetera en el baúl de la moto, por lo que sale del lugar y vuelve a ingresar a los segundos tomando desprevenida a la señora, arrinconàndola y comenzó a decirle "Dame la plata, dame la plata o te corto toda". La víctima alcanzó a ver que tenía algo en la mano pero no pudo ver con exactitud, seguidamente el sujeto abrió la caja registradora y como vio que no tenía dinero comenzó a pedirle atados de cigarrillos. En ese momento al ver que éste no tenía ningún arma la mujer le hizo frente, gritando y empujàndolo hacia la puerta, forcejeando hasta que rompieron un vidrio del local y salieron hasta la vereda. En eso llegó el marido de la mujer, quien redujo al agresor y posteriormente llamaron a la policía, quienes procedieron a trasladar al aprehendido a sede de Comisarìa Segunda para realizar las actuaciones correspondientes. Se realizó consulta con la Fiscal en turno Dra. Vidal Mariana, quien dispuso que se le forme causa tentativa de robo calificado y lesiones. FOTO RADIO JOTA 98.3