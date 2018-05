RUFINO |Detuvieron a tres hombres y secuestraron estupefacientes

Alrededor de las 3.00 personal de la Comisaría Tercera se encontraba realizando la recorrida de prevención cuando fueron sobrepasados por un automóvil en el que circulaban tres personas. Tras notar que la patente trasera no era legible los efectivos comenzaron a realizar señas de luces y sonidos de balizas intermitentes a fin de que se detengan, pero hicieron caso omiso y continuaron la marcha; razón por la cual se iniciò una persecución logrando la detención de los mismos tras seguirlos varias cuadras.

Inmediatamente se procedió a solicitarle los documentos del vehículo, los cuales no fueron presentados por su conductor por no tenerlos. Seguidamente se les realizó una requisa palparea donde se secuestró dinero en efectivo y cinco bochas de cocaína. Mientras que del interior del auto se secuestraron tres celulares, 41 bochas de cocaína y dinero. En forma inmediata se dio conocimiento al fiscal en turno quien ordenó la formación de causa por desobediencia. En cuanto a los aprehendidos quedaron detenidos e incomunicados a disposición de la Justicia. Se remitieron actuaciones la BOD VIII de Venado Tuerto, junto con detenidos y secuestro en horas de la mañana, quedando los sospechosos detenidos e incomunicados a disposiciòn del Juzgado Federal en turno.