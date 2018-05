La muerte de la maratonista en Santa Fe: los médicos creen que murió por la picadura de una serpiente

Marlene Gieco, la maratonista que murió tras correr una carrera en Santa Fe, habría perdido la vida por varios factores, entre ellos, la mordedura de una serpiente.



El director del hospital donde trataron a la mujer, Juan Pablo Poletti, explicó en diálogo con TN que recibieron "a una paciente descompensada, con dificultad respiratoria; tuvimos que entubarla y ponerle un respirador. Presentaba fallas renales, insuficiencia respiratoria y un cuadro neurológico de coma".

La deportista, de 38 años, luchó por 20 días pero finalmente, el sábado, murió. "Perdió la vida por múltiples causas. Sospechamos un golpe de calor, con múltiple falla de órganos, deshidratación con falla renal y también creemos que había sido mordida por un reptil, porque tenía estigma de piel en el muslo derecho", afirmó el doctor.



Sin embargo, el médico dijo que no pudieron chequearlo porque la maratonista llegó inconsciente y no le había comentado a nadie si, efectivamente, había sido mordida por el animal. En ese sentido, explicó que "no se le pudo sacar orina" comprobar esa causa pero que, de todas formas, se le aplicó el suero antiofídico (que se aplica en esos casos).

"También se le hizo una cirugía en esa pierna porque las mordeduras producen alteraciones en los tejidos de parte blanda. Luego de esa intervención mejoró pero, luego, volvió a complicarse. Por eso creemos que no fue solo el ataque de un reptil sino una combinación de factores", detalló.

En esa línea, Poletti describió que sufrió una hipertermia, es decir, un exceso de calor en el cuerpo, lo que terminó descompensando a la mujer.

El 22 de abril, la atleta participó de la “Mosquito Trail Eco Aventura 2018”, que tuvo en la zona de Monte Vera, a 15 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Casi cuatro horas después del horario previsto para la llegada, fue encontrada temblando y en posición fetal fuera de los senderos marcados, en medio de la vegetación del monte.