José Freyre no asistirá a la apertura de sesiones del Concejo de Venado Tuerto

El Intendente Municipal, Jose Freyre explicó que no realizará el tradicional discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal, acordado para mañana miércoles, debido al paro anunciado por la Federación de Trabajadores Municipales (FESTRAM) para el 14 y 15 de marzo en todo el territorio santafesino.

Al respecto, señaló: "No nos parece lo adecuado en el marco de un paro provincial. Si bien la medida no tiene que ver con un problema en Venado Tuerto, sino con un contexto provincial, no nos parece lo indicado" y agregó "la decisión de no hacerlo no tiene que ver con las tensiones que se viven en el país sino, básicamente, con una cuestión puntual que es la paritaria Provincial y lo que ha generado con un paro municipal en todo el territorio santafesino, por ello, hacer la apertura en este contexto le quita el tono positivo que debe tener una exposición de este tipo".

El intendente destacó que en diálogo con el Presidente del Concejo Municipal, Fabián Vernetti, le propuso tres opciones desde el Ejecutivo: "Cambiar de fecha de apertura de sesiones; como segunda alternativa consideramos mandar un escrito al recinto con el detalle de lo actuado en el 2017, junto a las propuestas de acción para el 2018 y la posiblidad de juntarnos en un desayuno de trabajo el jueves por la mañana o cuando el Cuerpo Deliberante así lo disponga, para acordar la agenda de trabajo y prioridades para este año; y como última opción, hacer la apertura con el discurso habitual, de igual manera, a pesar de la medida de fuerza. Destaco que Fabián fue respetuoso de nuestra opinión."

En consecuencia, se decidió enviar el informe al recinto el día de mañana y esperar la convocatoria de los concejales para reunirse junto al Gabinete, que en un principio y por decisión de los ediles sería el martes próximo.

Finalmente, Jose Freyre aseguró que prevé que se trate también La rendición de cuentas de lo realizado en el 2017 y la agenda definida para el corriente año, en el marco de las reuniones de Gabinete barriales o en los encuentros que realiza el Municipio con las distintas entidades intermedias de la ciudad, para que los vecinos puedan participar, proponer reclamar o sugerir.