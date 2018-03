Concejal de Rafaela aseguró que se encuentran fetos en las cañerías

De acuerdo a lo que informa el diario Uno de Santa Fe, el 8 de marzo pasado, el Día de la Mujer, el concejal rafaelino del bloque Cambiemos, Leonardo Viotti, fue consultado sobre la legalización del aborto en el programa matutino de Radio Rafaela: "Te invito a hablar con la gente de Assa, de la empresa de aguas, ellos mismos te van a poder contar la cantidad de fetos que encuentran en las cañerías y a veces se tapan las cañerías por cosas y cuando les toca a los chicos ir a trabajar, ellos mismos te pueden contar lo que encuentran en las cañerías".

"Son dos cosas que hay que solucionar. Yo creo que la sociedad tiene que crecer, tiene que madurar y es cuestión de formación y cultura. Y a largo plazo, si invertimos desde el Estado va a terminar dando que ya las madres no tengan ni la necesidad ni tomen la decisión de abortar", expresó.

Luego, al ser consultado por Uno Santa Fe sobre sus dichos, Viotti no volvió a referirse a supuestos fetos arrojados a las cañerías: "Desde lo personal estoy a favor de la vida, de la vida de los chicos y de las madres. Haría todo lo posible para que una persona no aborte, pero aquellas que toman la decisión deberían poder hacerlo en un lugar cuidado donde sus vidas no corran riesgo, ya que hoy quienes tienen plata lo hacen en un lugar –seguro–, y quienes no, ponen en riesgo sus vidas en lugares totalmente inadecuados. En mi ciudad y en todo el país. Es una cuestión de salud pública, debemos dar la discusión y ver cuál es el mejor camino para evitar que más mujeres pierdan la vida".

Al ser consultado si está a favor de que se despenalice el aborto, respondió: "Quiero que dejen de morir mujeres, dentro de un tiempo cuando terminemos la discusión te podré decir si la despenalización es el camino correcto".

Ante las declaraciones vertidas por Viotti, el concejal justicialista Silvio Bonafede, de la misma localidad, elaboró un proyecto. "La expresión vertida por el concejal realmente reviste suma gravedad y por tanto considero importante que desde la empresa Assa, mediante el presidente del Directorio de Aguas Santafesinas SA, Sebastián Bonet, puedan respondernos si esta afirmación que realizó el concejal Viotti es cierta y demás información y datos concretos al respecto", estableció.

En este sentido, el concejal justicialista aseguró en Radio Rafaela que "es preocupante porque se debe cumplir con protocolos de denuncia y avisos. Es un hecho que amerita que por lo menos alguien investigue; la Justicia para empezar"