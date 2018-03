Fútbol en el parque : Studebaker goleó en el clásico ante los de Barrio Norte

Studebaker hizo valer su paternidad, goleó 5-1 a Sportsman y festejó su invicto de casi 25 años sobre su rival en partidos oficiales ante más de 700 personas. De este modo se recuperó en esta segunda fecha luego del traspié del fin de semana anterior en Hughes. La goleada del equipo de Daniel Adami se apoyó en una brillante actuación en el último cuarto de hora del primer tiempo, cuando anotó cuatro goles y dejó el resultado 5-1 en su favor. La segunda parte del clásico estuvo de relleno.

Y un Studebaker que la semana pasada fue una cara de la moneda y esta que es totalmente distinta, es otra; nosotros lo hemos visto nada más que un partido, me dejó una grata impresión. Me dejó como dije un equipo solidario, en lo colectivo sabía lo que quería, equilibrado, ordenado…más no puedo decir porque es lo que vi, fue contundente y convirtió cada vez que se lo propuso.

Si había un movimiento técnico táctico dentro del equipo de Sportsman, para mí Doffi tendría que haber estado en la mitad de la cancha, porque es más combativo, más aguerrido, porque si bien con la pelota no es tan claro como otros jugadores pero es un jugador que entrega mucho y eso sirve.

Cuando se adueñó Martín Isanta de la pelota, Palacios y Sbrascini, el resto acompañó y bien.

Hay que elogiar al equipo que ganó, tratar de ver y no ser tan crítico y destructivo al equipo que perdió porque tiene jugadores jóvenes como para sacar adelante esto y es el comienzo del campeonato.

Como final de este comentario, lo bueno es que la gente no se fue, se quedaron los que estaban para festejar y los que estaban con cara larga de un resultado adverso se quedó para alentar a sus jugadores y eso me parece muy bien.

Esto fue un partido de fútbol que dura 90 minutos, no es la muerte de nada ni el final de nada, al contrario es un domingo que uno tiene que venir para poderla disfrutar y estas cosas las celebro y las destaco.

Comentario : Hector Acuña

Studebaker (5)

Pablo Paolilli

Marcelo Gerbaudo

Gastón Colman

Mauricio Fernández

Bruno Sbrascini

Carlos Alegre

Francisco Antonieta

Jonathan Villalba

Luciano Ceirano

Martín Isanta

Lucas Palacios

DT. Daniel Adami

Suplentes: M.Pacheco, R.Alvarez, C.Hernández, M.Cabral, F.Araujo

Sportsman (1)

Elías Oro

Juan Doffi

Juan Salomón

Lucas Prodan

Julián Aguilera

Franco Lonfat

Juan Cruz Ortiz

Maximiliano Rossi

Diego Quiroga

Federico Cabrer

Gabriel Gaitán

DT. Carlos Andrada

Suplentes: E.Gómez, M.Clivio, M.Vittori, B.Reali, S.Rolando

Goles : PT 11' y 45' Palacios (ST), 28' Gaitán (SP), 33' Isanta (ST), 38' Ceirano (ST), 41' Villalba (ST)

Cambios : Araujo x Ceirano (ST), Alvarez x Sbrascini (ST), Hernández x Isanta (ST), Clivio x Cabrer (SP), Rolando x Quiroga (SP), Víttori x Doffi (SP)

Amonestados : Isanta (ST); Clivio (SP)

Arbitro : Leandro Fogliatti

Asistentes : Gastón Lemos e Iván Avila