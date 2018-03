Fútbol liguero : Primera de la "B" y segunda de la "A"

En nuestra ciudad el sábado triunfó Independiente y el domingo los 3 puntos quedaron en la casa del local Studebaker ante el clásico rival Sportsman.

Juventud Pueyrredón jugó el encuentro de ida de los primeros play off (repechaje) del Torneo Federal "C".

Resultados Primera División "A"

(2da. Fecha)

Rivadavia 2 vs Unión y Cultura 1

Racing 2 vs Ben Hur 1

Gral. Belgrano 0 vs Hughes FBC 2

Studebaker 5 vs Sportsman 1

Náutico 1 vs Juventud Unida 3

Atlético Elortondo 2 vs Jorge Newbery (VT) 0

Juventud Pueyrredón 3 vs Peñarol 2

Belgrano FBC vs. Teodelina FBC (Partido suspendido a los 42' del PT por supuesta agresión de parte de un jugador local al árbitro)

Posiciones

Primera División "A"



Rivadavia 6

Hughes FBC 6

Racing 6

Juventud Pueyrredón 3

Teodelina FBC 3

Unión y Cultura 3

Studebaker 3

Belgrano FBC 3

Atlético Elortondo 3

Juventud Unida 3

Ben Hur 1

Gral. Belgrano 1

Náutico 1

Sportsman 1

Jorge Newbery (VT) 0

Peñarol 0

Próxima Fecha

(3ra. Fecha)

Unión y Cultura vs Atlético Elortondo

Jorge Newbery (VT) vs Belgrano FBC

Teodelina FBC vs Náutico

Juventud Unida vs Studebaker

Sportsman vs Gral. Belgrano

Hughes FBC vs Racing

Ben Hur vs Juventud Pueyrredón

Peñarol vs Rivadavia

Primera División "B" (1ra. Fecha)

Zona "1"

Los Andes 2 vs Jorge Newbery (R) 3

Independiente Amenabar 0 vs Matienzo 6

Sarmiento 3 vs Avellaneda 1

Sacachispa 1 vs Centenario 0

Libre: Central Argentino

Posiciones

Zona 1

Sacachispa 3

Matienzo 3

Sarmiento 3

Jorge Newbery (R) 3

Centenario 0

Los Andes 0

Avellaneda 0

Independiente (A) 0

Central Argentino 0

Próxima fecha

Zona 1

Centenario vs. Sarmiento

Avellaneda vs. Independiente A

Matienzo vs. Los Andes

J. Newbery R vs. C. Argentino

Libre: Sacachispa

Zona 2

Independiente VC 3 vs Ciudad Nueva 0

San Jorge 2 vs San Martín 1

Talleres 1 vs Sportsman Carmelense 2

Sp. María Teresa 1 vs Deportivo Chapuy 0

Libre: Nueva Era

Posiciones

Zona 2

Independiente (VC) 3

San Jorge 3

Sp. Carmelense 3

María Teresa 3

Deportivo Chapuy 0

Talleres 0

San Martín 0

Ciudad Nueva 0

Nueva Era 0

Proxima fecha

Zona 2

Deportivo Chapuy vs. Talleres

Sp. Carmelense vs. Independiente VC

C. Nueva vs. San Jorge

San Martín vs. Nueva Era

Libre: Sp. María Teresa



Juventud Pueyredón empató en el Federal "C"

Jugó el partido de ida de los primeros play off (repechaje) del Torneo Federal.

El "Pulga" visitó a Sports Club en Cañada de Gómez y se trajo un buen empate en dos tantos.

El equipo venadense estuvo 2 a 0 abajo, pero logró empatarlo y la serie se definirá en el Estadio Claudio "Turco" García el próximo fin de semana.

Vale recordar que Unión y Cultura por haber sido primero en su zona clasificó directo a la segunda fase.