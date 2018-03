Investigan a tres hijos de Julio De Vido como sus posibles testaferros

Por primera vez desde que se convirtió en uno de los más poderosos ministros del kirchnerismo, el patrimonio de la familia de Julio De Vido puede ser analizado íntegramente. La fiscal federal Alejandra Mangano pidió que el análisis sobre el patrimonio del exministro se amplíe también a los bienes de tres hijos suyos, sospechados de ser utilizados como testaferros.

"Entiendo que pudieron haber tenido algún tipo de participación en la maniobra delictiva", escribió la fiscal Mangano en la resolución presentada esta mañana ante el juez federal Luis Rodríguez

La fiscal hace referencia puntualmente al patrimonio de Santiago, Facundo y Valeria De Vido, tres de los cinco hijos del exfuncionario. Pidió que sea remitida toda la información disponible sobre sus operaciones inmobiliarias, sus autos, embarcaciones y todas las operaciones impositivas y comerciales a su nombre.

Santiago, Facundo y Valeria De Vido habían realizado distintos consumos con la tarjeta de crédito de su padre, lo que motivó el pedido realizado por la fiscal, informaron fuentes judiciales. Sin embargo, por ahora no están formalmente imputados en la causa por enriquecimiento ilícito.

No es la primera vez que los hijos de De Vido aparecen vinculados en operaciones que supo manejar su padre. Tal como publicó LA NACION, Facundo De Vido figuró como el conductor autorizado de una camioneta propiedad de las empresas beneficiadas con los contratos del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), cuyas operaciones enviaron a prisión al exfuncionario. De Vido firmó convenios con la Universidad Tecnológica Nacional para realizar las obras a través de una fundación de dicha universidad, que era, a su vez, la que le pagaba los cheques a la empresa dueña del auto que maneja el hijo del ex ministro.

La fiscal pidió, además, que el período bajo investigación sea ampliado. Requirió que el análisis ya no sea entre 2003 (fecha que ingresó como funcionario) y 2007, sino que se extienda hasta 2015, momento en que salió de la función pública. La fiscal justificó su decisión en base a un peritaje contable que ya concluyó que De Vido no puede justificar el ingreso de $1 millón, pero también sostiene que la investigación es inconclusa al no extender el período de análisis hasta 2015.

"Un corte arbitrario en una fecha intermedia, bien que motivado porque a esa fecha se realizó la denuncia que origina esta causa, deja fuera de análisis importantes componentes que hacen a la justificación patrimonial", escribieron los peritos. En particular, la Justicia puso como ejemplo que una de las mayores operaciones inmobiliaria del exministro se concretó en 2008 cuando compró una propiedad en el barrio privado Puerto Panal, en Escobar.



La investigación, que ahora incluye a tres de sus hijos, ya tenía como parte del expediente a Alessandra Minnicelli, la esposa de De Vido, que también se desempeñó como funcionaria de la Sindicatura General de la Nación, uno de los órganos de control del Poder Ejecutivo, hasta 2007. La fiscal Mangano agregó entre la información requerida esta mañana que se pida al Registros de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz todos los inmuebles a nombre de Minnicelli en dicha provincia.