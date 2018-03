Vassalli: la patronal pegó el faltazo en el Ministerio de Trabajo

La empresa no asistió a la audiencia convocada por la cartera laboral. Les debe salarios a los obreros. Desde la UOM Firmat dijeron que se mantiene el paro

Los directivos de la empresa Vassalli dejaron plantados ayer a los representantes de los trabajadores y a los funcionarios del Ministerio de Trabajo de la provincia, al no asistir a la audiencia que había sido convocada para el mediodía en la sede rosarina de la cartera laboral. Ante este faltazo, los obreros de la firma, nucleados en la UOM de Firmat, decidieron mantener el paro por tiempo indeterminado que comenzaron el lunes por el incumplimiento de la patronal al acuerdo firmado el mes pasado para el pago de salarios adeudados. Por lo pronto, hoy los obreros realizarán una asamblea que podría decidir profundizar el plan de lucha, mientras que el Ministerio de Trabajo convocó a una nueva audiencia el lunes próximo.

La histórica fábrica de maquinaria agrícola les debe a sus empleados salarios de los últimos dos meses. Ante el conflicto que se disparó, la empresa y la UOM firmaron un acta de acuerdo a mediados de febrero, ante el Ministerio de Trabajo, en la cual se comprometían a un plan de cuotas a pagar mediante cheques.

La bronca estalló el lunes cuando los cheques fechados ese día fueron rechazados por el banco por falta de fondos. Además, existe otro grupo de cheques fechados para mañana sobre los cuales la empresa les pidió a los empleados que no los presenten porque tampoco tendrían fondos, tal como lo confiaron fuentes sindicales.

En ese marco, la cartera laboral citó a las partes a una audiencia en la sede ministerial en Rosario, pero la empresa no envió representante alguno. Pablo Cerra, abogado de la UOM, indicó a LaCapital que "no vino nadie de la empresa Vassalli, hay un descaro enorme".

En la sala de audiencias estuvieron el secretario general de la UOM Firmat, Diego Romero, el abogado Cerra y funcionarios de la provincia, mientras que el ministro Julio Genesini estuvo atento a las instancias a través del teléfono.

Ante el faltazo, el ministerio dispuso una nueva audiencia para el lunes próximo, al mediodía en la sede oficial de Ovidio Lagos y San Lorenzo, en Rosario.

"Mañana (por hoy) los trabajadores van a hacer una asamblea en la cual seguramente se decidirá intensificar las medidas de fuerza, quizás evalúen alguna medida más drástica", señaló el letrado, ante la falta de respuesta patronal.

"Esta gente se ríe no sólo de los trabajadores y del gremio sino también del ministerio, por eso pedimos los apercibimientos que por ley corresponden por la ausencia de la patronal, aunque —admitió— en realidad no significan ningún provecho para los trabajadores". Además de la deuda salarial, desde la UOM remarcaron que Vassalli también viene engrosando una deuda al no hacer los aportes que les retiene a los trabajadores como los destinados a obra social y la cuota sindical.

Meses atrás también se había dado un conflicto por despidos que finalmente se convirtieron en un acuerdo que culminó en unos 50 retiros voluntarios. "Supuestamente con esos retiros se salía adelante, pero seguimos permanentemente con incumplimientos", se quejaron.

Piden intervenga Etchevehere

Sobre la crisis en Vassalli también se manifestó la senadora nacional María de los Angeles Sacnún (Frente para la Victoria) quien es oriunda de Firmat. En ese sentido, la legisladora pidió la intervención del ministro de Agroindustria de la Nación, Luis María Etchevehere, en el conflicto entre la empresa Vassalli y los trabajadores. "Lo que le pedimos a Etchevehere es que cite al Ministerio de Trabajo de la provincia y de la Nación, la patronal y al movimiento obrero, y que se busque una salida a esta empresa y a otras para mantener los puestos de trabajo", dijo.

La senadora recordó que desde hace un mes están pidiendo la intervención del ministro Etchevehere para que conforme una mesa de diálogo con todos los sectores para "buscar una salida a esta coyuntura, pero pensar en herramientas de salvataje no sólo para Vassalli sino también para otras pymes que estén en una situación de mucha debilidad. Lo que se da en Vassalli se repite a lo largo y ancho de la provincia", advirtió en declaraciones por LT9.

Sacnún recordó que "Vassalli fue una de las empresas que vendía productos a Venezuela. En su momento quedó una deuda que no se terminó de abonar de parte del gobierno de Venezuela, y a su vez es una empresa que estaba endeudada con el Banco Nación. En todo momento, durante el kirchnerismo, se venía acercando y avalando un proceso de diversificación productiva de la empresa a los fines de reconvertirse sin despedir a trabajadores".

Además, contextualizó la situación en "esta apertura indiscriminada de importaciones que afecta a toda la industria de la maquinaria agrícola. Y si a eso le sumamos el proceso de crisis, hace que sea menester que el Estado nacional arbitre resortes para acercar una ayuda concreta".

Vassalli estaba en un proceso de grave crisis cuando a mediados de 2016, el 75 por ciento del paquete accionario fue adquirido por un consorcio de concesionarios de la marca, presidido por Néstor Girolami (de Isla Verde, Córdoba), junto a Aníbal Barbero (Río Cuarto) y Gastón Aguirre (Arrecifes), mientras que el 25 por ciento restante está en manos de Mariana Vassalli.