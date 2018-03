Menores que delinquen: la Justicia, el Estado y las responsabilidades.

Luego de un derrotero delictivo que empezó en la noche del viernes, la gota que colmó el vaso y llenó indignación a la comunidad fue el ataque del cual fue víctima la familia Quevedo el domingo en horas de la mañana a plena luz del día, tras ser testigos de un hecho delictivo en una casa de familia vecina. Estos vecinos fueron ferozmente atacados por el joven y un cómplice, destruyendo un automóvil de alquiler de su propiedad a ladrillazos y atacando a los hermanos que salieron a defender a su madre y la hija de uno de ellos que estaban en la vereda, quienes terminaron con una fractura en un brazo uno de ellos y golpes en la cabeza, ahorcamiento y lesiones varias el otro.

Pero lo que mas preocupa y llena de temor a los vecinos del norteño barrio, es que esa misma noche del domingo el joven volvió al barrio y protagonizò otro delito contra la propiedad en el mismo sector.

En la medida que la noticia tomò estado público, la indignación empieza a leudar y los cuestionamientos en primer lugar son direccionados a la justicia y luego al ejecutivo. Ambos estamentos del estado fueron consultados sobre esta situación y la solución que corresponde aplicar, no sòlo para devolver la tranquilidad a un barrio, sino también para proteger al propio protagonistas de un desenlace producto de su actitud temeraria .

La justicia

Consultado el juez de Menores Javier Pardo, sobre la inmediatez de la liberación del joven D.C. “este joven no puede ser privado de su libertad ni siquiera en forma provisoria, ni mucho menos condenado, porque para la ley es no punible. Es decir no es responsable por los delitos que cometió, porque tiene 15 años y esto está establecido en la ley 22.278, ley de minoridad que data de 1981 y que aún está vigente y que marca solo son responsables a partir de los 16 años”, manifestó el magistrado aclarando que el joven en cuestión cumple esa edad en agosto de este año.

En este punto la pregunta obligada es cuál es la solución, quién da respuesta a la demanda de la comunidad de transitar sus vidas con tranquilidad sin temer por la seguridad o por sus bienes.

Al respecto el magistrado informò que están vigente “dos leyes, la ley 26061 del 2005 que pone en cabeza de municipalidades y comunas, la responsabilidad de dar tratamiento esta situaciones con medidas ordinarias de protección, o extraordinarias cuando la situación excede el marco de la familia, la misma municipalidad debe buscar familia extensa y si no existe hay que sacar al niño del hogar. La medida la debe tomar la municipalidad en forma coordinada con la Secretaria de Niñez y y Familia de la provincia e “internarlo” en una institución o familia sustituta. Medida que no puede superar los tres meses y prorrogable por una sola vez. En este caso los que adoptan las medidas son las reparticiones del Ejecutivo mencionadas, la justicia interviene a través de la jueza de Familia quien controla la legalidad de la medida”, cerrò.

El Ejecutivo

Al respecto la funcionaria del Municipio, Alejandra Filipetti quien conoce la situación social de la familia del joven y del mismo, atento a su labor desempeñada en el área de Desarrollo Social manifestó, “conocemos y atendemos a esa familia desde hace tiempo, con algunos resultados positivos y otros no ante la renuencia de en este caso el protagonista. Como Estado Municipal estamos trabajando para obtener una medida excepcional para resguardar la integridad del adolescente. Lo que evaluamos es si la medida se solicitará a la Direcciòn de Niñez y Familia de la provincia o a Salud Mental el alojamiento en alguna entidad para atender la evidente problemática que tiene”, indicó.

“ Son situaciones que evaluamos cuidadosamente porque no queremos que devengan en otras más graves y que terminen perjudicándolo a él y a la comunidad en general. Debemos aclarar que estamos en contacto con la delegada de la Dirección de Niñez desde el fin de semana cuando surgieron estos hechos, buscando un lugar donde se puedan obtener resultados positivos, ya que por ser un menor de 15 años y no punible no podría estar internado más de tres meses. Lo que tenemos que tratar de hacer es que vaya a la institución adecuada para que cuando salga podamos seguir trabajando en forma ambulatoria para que el resultado sea el mejor”, analizó Filipetti.