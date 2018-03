UIA: "No nos gustan las bravuconadas", dijeron los industriales en plena tensión con el Gobierno

En medio de los roces entre la UIA y el Gobierno desde la central afirmaron que rechazan "las descalificaciones y las bravuconadas" y adelantaron que podrían pedir una reunión con funcionarios. "Necesitamos trabajar codo a codo para buscar objetivos comunes", dijo el dirigente de la Unión Industrial Argentina José Urtubey.

En los últimos días hubo una escalada de tensión con los industriales, que tras los cuestionamientos al Gobierno recibieron como respuesta "que se dejen de llorar y se pongan a invertir y a competir", en palabras del ministro de Producción Francisco Cabrera. También trascendió que en una reunión de Gabinete el presidente Mauricio Macri dijo que el polémico exsecretario K del Interior Guillermo Moreno "les rompió la cabeza a muchos de estos tipos", en referencia a los empresarios.

La central industrial cuestiona el crecimiento de las importaciones y advierte por la caída del consumo. "Hay un combo que no es bueno, tasa de interés alta e importaciones desmedidas. No somos competitivos en el mundo", cuestionó el dirigente de la Unión Industrial Argentina.

Con este panorama de fondo anticipó que "probablemente" pidan una reunión con funcionarios para limar asperezas y avanzar en las problemáticas que advierten. "Estamos en un momento que necesitamos codo a codo buscar objetivos comunes, que es salir de la falta de competitividad", dijo el empresario en una entrevista a Radio Cooperativa.

"No me gustan las descalificaciones ni las bravuconadas", manifestó en relación a los cruces con el Gobierno. En esta línea el presidente de la entidad Miguel Acevedo expresó: "Me duele lo que dijo Macri",en referencia a las palabras del Presidente en una reunión de Gabinete, en la que además el mandatario respaldó a Cabrera.