Allanamiento judicial en la sede del Sindicato de Camioneros por sospecha de lavado de dinero

La Justicia Federal de Córdoba secuestró las escrituras de los terrenos que el gremio de Camioneros que conduce Hugo Moyano adquirió en 2013, en la localidad cordobesa de La Falda, cuya operación está sospechada de "lavado de dinero y defraudación", delitos que se adjudican al sindicalista como presunto autor.

De acuerdo a los datos difundidos por Télam, citando una fuente judicial, el Juzgado Federal 2, que está a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes, ordenó recientemente un operativo en una escribanía donde se realizó la escrituración de los terrenos y se secuestró la documentación vinculada a la operación inmobiliaria.

Asimismo se remitió un exhorto al juez federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claudio Bonadio, solicitando una serie de procedimientos en esa jurisdicción, para acceder a otros elementos probatorios, trámite procesal que también fue requerido a un juzgado de Lomas de Zamora.

Hasta el momento, no se avanzó en la posibilidad de que esta causa se acumule a jurisdicción del juez Bonadio, quien lleva la mayoría de los expedientes que investigan a Moyano, como tampoco la defensa del sindicalista, el abogado Daniel Llermanos, planteó incompetencia jurisdiccional, por lo tanto la instrucción continuará en manos del juez local, Sánchez Freytes.

Por otra parte, la fuente judicial precisó que hasta tanto no se realicen todos los procedimientos tendientes a reunir los elementos probatorios, no se va a citar a indagatoria a Moyano ni a los restantes imputados, por lo que se presume no va a ser en lo inmediato.

La compra de varios terrenos se realizó en 2013 y se pagó en total unos seis millones de pesos, cuando los vendedores lo habían adquirido tres meses antes a 300 mil pesos.

Moyano había firmado la operación como apoderado del Sindicato de Camioneros y la Justicia sospecha de una maniobra de sobrefacturación en perjuicio de la entidad sindical, ya que los terrenos fueron adquiridos con recursos del gremio.