Funcionarios de Mauricio Macri, en la mira: denuncian supuestas negociaciones incompatibles

Incompatibilidad. Esta se convirtió en una de las palabras clave en las contrataciones del Estado durante la gestión de Mauricio Macri. La exdiputada Margarita Stolbizer, acaba de denunciar al Gobierno por la contratación de una empresa de consultoría que no tiene empleados estables y cuyos socios cumplen tareas en la función pública o comparten negocios con el Presidente de la Nación.

Según consta en la presentación que realizó esta mañana Stolbizer y que quedó a cargo del juzgado de Claudio Bonadio, el Ministerio de Modernización y el Gobierno de la Ciudad contrataron a la consultora Labcom SA por un monto total de casi cuatro millones de pesos durante 2016-2017, sin tener en cuenta que sus socios estaban vinculados al Gobierno.

Labcom SA se constituyó el 16 de febrero de 2012, pero recién se inscribió como proveedora del Estado el 12 de agosto de 2016, casi un mes antes de presentarse para competir por el primer contrato que se le otorgó. En su denuncia, la exlegisladora detalla quiénes son los socios de la firma y por qué resultaría incompatible con la función pública la contratación de su empresa.

El socio principal de Labcom es Luciano Elizalde Acevedo, un hombre conocido en el mundo de la comunicación, investigador del CONICET y decano de la Universidad Austral. Pero Elizalde Acevedo es, además, dueño de un campo en Salta en condominio con su familia, pero también con el Presidente de la Nación. “Se trata de la Finca Pluma de Pato en la localidad de Coronel Sola, departamento de Rivadavia de la Provincia de Salta. El Presidente Macri adquirió estas hectáreas (el 18,69%) como dación de pago de una deuda que mantenía Nicolás Caputo en mayo de 2015”, indica la denuncia.

Consultados por TN.com.ar sobre este punto, desde la empresa señalaron que el campo se compró en 2006 y que “fue un negocio de inversión familiar realizado con su padre y sus hermanos. No tenía, no tuvo, ni tiene relación directa con el Presidente Macri. El Presidente no conoce a nadie de la familia porque, directamente, no existe relación con ellos”.

Los otros dos socios son Juan Pablo Peredo, director de Nación Fideicomiso entre el 23 de diciembre de 2015 y mediados de 2017 y Alejandro Alonso, empleado del Ministerio de Justicia. Sobre el primero, la empresa aclaró que “la Oficina Anticorrupción (OA) encontró que la función de Director (en Nación Fideicomiso) era compatible con su cargo de socio gerente de LABCOM S.A. y produjo un dictamen a favor de la falta de incompatibilidad”.